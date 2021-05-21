Cristiano Ronaldo e Manchester United se aproximam

Crédito: Cristiano Ronaldo não está satisfeito na Juventus (MARCO BERTORELLO / AFP

O Manchester United é o clube favorito para Cristiano Ronaldo atuar na próxima temporada, segundo o "As". O atleta não está satisfeito na Juventus, mas há uma chance pequena dele permanecer mediante duas condições: classificação para a Champions League e um projeto esportivo vitorioso.A Velha Senhora entra na última rodada do Campeonato Italiano ocupando apenas a 5ª posição na tabela de classificação. Além disso, a equipe de Turim nunca chegou perto da conquista da Liga dos Campeões desde que o português aterrisou no futebol italiano.

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A Juventus não depende de si para entrar no G4 e conquistar uma vaga para o torneio da Uefa na próxima temporada. Além de vencer o Bologna, o time de Andrea Pirlo depende dos tropeços de Napoli e Milan, que enfrentam Verona e Atalanta, respectivamente.