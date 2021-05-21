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futebol

Cristiano Ronaldo e Manchester United se aproximam

Juventus está na 5ª posição na tabela de classificação do Campeonato Italiano e atacante português não aceita ficar de fora da próxima Champions League...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 13:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 13:23
Crédito: Cristiano Ronaldo não está satisfeito na Juventus (MARCO BERTORELLO / AFP
O Manchester United é o clube favorito para Cristiano Ronaldo atuar na próxima temporada, segundo o "As". O atleta não está satisfeito na Juventus, mas há uma chance pequena dele permanecer mediante duas condições: classificação para a Champions League e um projeto esportivo vitorioso.A Velha Senhora entra na última rodada do Campeonato Italiano ocupando apenas a 5ª posição na tabela de classificação. Além disso, a equipe de Turim nunca chegou perto da conquista da Liga dos Campeões desde que o português aterrisou no futebol italiano.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
A Juventus não depende de si para entrar no G4 e conquistar uma vaga para o torneio da Uefa na próxima temporada. Além de vencer o Bologna, o time de Andrea Pirlo depende dos tropeços de Napoli e Milan, que enfrentam Verona e Atalanta, respectivamente.
Após 12 anos, Cristiano Ronaldo pode voltar a vestir a camisa dos Diabos Vermelhos, que já transmitiram interesse em contar com o craque ao entorno do jogador. Desde sua saída do Old Trafford, a possibilidade de voltar nunca foi tão grande como é nesta janela de transferências.

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