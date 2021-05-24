Cristiano Ronaldo é eleito melhor jogador da temporada da Juventus

Crédito: Divulgação/Juventus

Em votação aberta à torcida, Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador da Juventus na temporada 20/21. Nesta segunda-feira, o clube italiano anunciou o prêmio do português, juntamente com o de Cuadrado, atleta do mês de maio.

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CR7 foi o artilheiro do Campeonato Italiano, com 29 gols, cinco a mais do que o vice, Romelu Lukaku, com 24.Os prêmios são fornecidos pelo PES 2021, com quem a Velha Senhora tem contrato de exclusividade.