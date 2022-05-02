futebol

Cristiano Ronaldo é cotado para voltar ao Real Madrid, diz jornal

Caso clube merengue não contrate Mbappé, craque é cotado para retornar à Espanha...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 13:11

LanceNet

Cristiano Ronaldo pode deixar o Manchester United na próxima janela de transferências e retornar para o Real Madrid, segundo o "The Mirror". Figuras influentes do clube merengue gostariam de ver o camisa sete novamente no Santiago Bernabéu e os espanhóis estão interessados em uma reunião com o craque.O atacante tem contrato com os Diabos Vermelhos até 2023 com a opção de estender a permanência por mais um ano. No entanto, o clube comandado por Ralf Rangnick não deve disputar a próxima Champions League e se prepara para uma mudança conceitual com a chegada de Erik ten Hag no comando da equipe.
> Veja a tabela da Premier League
Por outro lado, o Real Madrid tem como prioridade no mercado de transferências a chegada de Kylian Mbappé. No entanto, o astro da seleção francesa ainda não decidiu seu futuro e tem uma proposta de renovação contratual com o Paris Saint-Germain em mãos. Além disso, a chegada do veterano seria menos custosa.
Ralf Rangnick antecipou que diversas mudanças devem ser feitas no Manchester United. Atletas como Edinson Cavani, Matic, Juan Mata, Pogba e Lingard devem deixar o Old Trafford para a próxima temporada. Além destes, Phil Jones, Eric Bailly, Harry Maguire e Dean Henderson não tem seus futuros esclarecidos.
Cristiano Ronaldo pode deixar o Manchester United na próxima janela

Recomendado para você

Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

