Cristiano Ronaldo é cotado para voltar ao Real Madrid, diz jornal

Cristiano Ronaldo pode deixar o Manchester United na próxima janela de transferências e retornar para o Real Madrid, segundo o "The Mirror". Figuras influentes do clube merengue gostariam de ver o camisa sete novamente no Santiago Bernabéu e os espanhóis estão interessados em uma reunião com o craque.O atacante tem contrato com os Diabos Vermelhos até 2023 com a opção de estender a permanência por mais um ano. No entanto, o clube comandado por Ralf Rangnick não deve disputar a próxima Champions League e se prepara para uma mudança conceitual com a chegada de Erik ten Hag no comando da equipe.
Por outro lado, o Real Madrid tem como prioridade no mercado de transferências a chegada de Kylian Mbappé. No entanto, o astro da seleção francesa ainda não decidiu seu futuro e tem uma proposta de renovação contratual com o Paris Saint-Germain em mãos. Além disso, a chegada do veterano seria menos custosa.
Ralf Rangnick antecipou que diversas mudanças devem ser feitas no Manchester United. Atletas como Edinson Cavani, Matic, Juan Mata, Pogba e Lingard devem deixar o Old Trafford para a próxima temporada. Além destes, Phil Jones, Eric Bailly, Harry Maguire e Dean Henderson não tem seus futuros esclarecidos.