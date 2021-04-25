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futebol

Cristiano Ronaldo é apagado e Juventus empata com Fiorentina

Viola colocou pressão na equipe de Turim na primeira etapa, saiu na frente, mas levou golaço de Morata antes do primeiro minuto da segunda etapa...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 12:03

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2021 às 12:03
Crédito: Cristiano Ronaldo pouco apareceu no duelo contra a Viola (VINCENZO PINTO / AFP
A Juventus voltou a decepcionar e apenas empatou com a Fiorentina fora de casa por 1 a 1 pelo Campeonato Italiano. A Viola dominou a primeira etapa e saiu na frente com gol de pênalti, mas a Velha Senhora chegou ao empate com golaço de Morata.SÓ DEU VIOLAAos 19 minutos, o zagueiro Milenkovic finalizou de fora da área para ótima defesa de Szczesny. No ataque seguinte, a Juventus contou com a sorte após Pulgar finalizar com desvio na defesa da Velha Senhora e a bola bater na trave. Após as tentativas, a Viola teve um pênalti favorável após análise do VAR e Vlahovic abriu o placar.
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ALÍVIOO segundo tempo foi bem mais morno do que a primeira etapa, embora o início tenha sido animador. Com menos de um minuto, Morata recebeu longo lançamento pelo lado direito, cortou a marcação para o meio e fez um golaço finalizando com a perna esquerda. Aos nove, a Fiorentina respondeu com Pulgar colocando Szczesny para trabalhar novamente.
MORNOApesar do gol cedo, a Juventus não conseguiu finalizar na direção da baliza novamente. A Fiorentina também não conseguiu manter o forte ritmo de jogo visto na primeira etapa. Com o resultado, a equipe de Andrea Pirlo pode perder posições ao final da rodada.

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