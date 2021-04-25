Cristiano Ronaldo é apagado e Juventus empata com Fiorentina

Crédito: Cristiano Ronaldo pouco apareceu no duelo contra a Viola (VINCENZO PINTO / AFP

A Juventus voltou a decepcionar e apenas empatou com a Fiorentina fora de casa por 1 a 1 pelo Campeonato Italiano. A Viola dominou a primeira etapa e saiu na frente com gol de pênalti, mas a Velha Senhora chegou ao empate com golaço de Morata.SÓ DEU VIOLAAos 19 minutos, o zagueiro Milenkovic finalizou de fora da área para ótima defesa de Szczesny. No ataque seguinte, a Juventus contou com a sorte após Pulgar finalizar com desvio na defesa da Velha Senhora e a bola bater na trave. Após as tentativas, a Viola teve um pênalti favorável após análise do VAR e Vlahovic abriu o placar.

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ALÍVIOO segundo tempo foi bem mais morno do que a primeira etapa, embora o início tenha sido animador. Com menos de um minuto, Morata recebeu longo lançamento pelo lado direito, cortou a marcação para o meio e fez um golaço finalizando com a perna esquerda. Aos nove, a Fiorentina respondeu com Pulgar colocando Szczesny para trabalhar novamente.