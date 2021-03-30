AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cristiano Ronaldo desencanta, e Portugal vence Luxemburgo de virada nas Eliminatórias Europeias
futebol

Cristiano Ronaldo desencanta, e Portugal vence Luxemburgo de virada nas Eliminatórias Europeias

Camisa 7 balança as redes pela primeira vez no torneio, perde outras chances de cara com o goleiro, mas vê equipe sair com mais três pontos em busca da vaga na Copa do Mundo...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 17:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2021 às 17:36
Crédito: JOHN THYS / AFP
Depois de ver um gol não marcado pela arbitragem na última rodada das Eliminatórias Europeias, Cristiano Ronaldo enfim balançou as redes. Nesta terça-feira, pela terceira rodada, o camisa 7 deixou sua marca na vitória de Portugal por 3 a 1 sobre Luxemburgo. Diogo Jota e João Palhinha fizeram os outros gols. Gerson Rodrigues abriu o placar para os donos da casa.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022SUSTOJogando fora de casa, a seleção portuguesa foi melhor na etapa inicial, mas quem abriu o placar foi Luxemburgo. Aos 30 minutos, o atacante Sinani levantou a bola na área e Gerson Rodrigues foi mais rápido que a marcação para se antecipar e desviar para o fundo das redes.
BOA FASEAinda no primeiro tempo, os atuais campeões europeus conseguiram o gol de empate. E foi do mesmo jeito que na última partida, com Diogo Jota marcando de cabeça. O cruzamento foi de Pedro Neto, no último lance do primeiro tempo no Estádio Josy Barthel.
ELE DECIDEA virada veio com o craque. Inconformado por ter passado em branco nas duas primeiras partidas, Cristiano Ronaldo finalmente balançou as redes. Com belo cruzamento de João Cancelo, o camisa 7 apareceu sozinho dentro da área para virar aos cinco minutos da etapa final. No fim, João Palhinha fechou a conta em mais um gol de cabeça.
+ Veja quem são os maiores artilheiros de 20 importantes seleções pelo mundo
SEQUÊNCIA​As Eliminatórias para a Copa do Mundo agora só voltam no segundo semestre, após a realização da Eurocopa. A seleção de Portugal encara a Irlanda no dia 1º de setembro, enquanto Luxemburgo enfrente o Azerbaijão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/07/2026
Imagem BBC Brasil
Terremotos na Venezuela: a jovem que se recusa a abandonar os escombros onde estão os corpos de seus familiares
Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini se abraçam em evento do PL em Vitória (18/07/2026)
Chapa Bolsolini formada: o que Pazolini ganha a partir do abraço em Flávio Bolsonaro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados