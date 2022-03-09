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futebol

Cristiano Ronaldo deseja jogar junto com Messi e Neymar no PSG, diz jornal

Em meio a rumores de crise entre Cristiano Ronaldo e Manchester United, jornal diz que craque português deseja se juntar ao Paris Saint-Germain
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2022 às 12:26

Publicado em 09 de Março de 2022 às 12:26

Após Cristiano Ronaldo ficar fora do clássico contra o Manchester City pela Premier League no último domingo, rumores sobre uma possível vontade do português de deixar o Manchester United ganharam força. Segundo o jornal 'Football Transfers', CR7 deseja jogar no Paris Saint-Germain.> Ministério Público da Suíça pede prisões de presidente do PSG e de ex-secretário geral da Fifa
Ainda de acordo com o jornal, Cristiano Ronaldo teria a ‘prioridade’ de assinar com o Paris Saint-Germain para formar o ‘ataque dos sonhos’ ao lado de Messi e Neymar. O que se especula é o português decidiu por deixar o Manchester United ao fim da temporada caso o clube não consiga a vaga para a Champions League.
O Manchester United ocupa o 5º lugar da Premier League, com 47 pontos, mas enfrenta um período de irregularidade dos resultados e venceu apenas um dos últimos cinco jogos do campeonato. Apenas os quatro primeiros colocados se classificam à Champions League.
Além disso, nesta segunda-feira, o jornal ‘The Athletic’ comunicou que o vestiário do Manchester United se surpreendeu com a viagem de Cristiano a Portugal no dia do clássico inglês. Segundo informou o técnico Ralf Rangnick, o craque ficou de fora devido a uma lesão na coxa. Porém, devido a especulações de crise entre o jogador e o treinador, foram gerados questionamentos na Inglaterra a respeito disto.
Crédito: JornaldizqueCr7desejasejuntaraoPSGnapróximatemporada(Foto:AFP/OLIVIERMORIN

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