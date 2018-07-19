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Cristiano Ronaldo deixou gorjeta de R$ 90 mil em hotel durante as férias

Craque português exigiu que o valor fosse dividido igualmente entre os funcionários

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 16:53
Após a eliminação de Portugal na Copa do Mundo da Rússia, nas oitavas de final, depois da dura derrota por 2 a 1 para o Uruguai, Cristiano Ronaldo escolheu a Grécia como destino para afogar as mágoas. O craque viajou com sua família para aproveitar as férias. O hotel escolhido foi o Costa Navarino, onde o jogador deixou uma gorjeta enorme.
Cristiano Ronaldo deixou gorjeta generosa em hotel na Grécia Crédito: Cristiano Ronaldo/Instagram
Segundo fontes do jornal britânico The Sun, o astro português ficou muito satisfeito com a forma como foi tratado pelos funcionários do estabelecimento e deixou um nada menos que um cheque de 20 mil euros (cerca de 90 mil reais) e exigiu que o valor fosse dividido igualmente entre os funcionários. 
Alguns dias após a viagem, o atleta acertou sua ida para a Juventus, onde assinou um contrato de quatro temporadas. Cristiano Ronaldo se tornou o terceiro atleta mais bem pago do mundo da bola, atrás de Messi e Neymar, com salário de 30 milhões de euros (cerca de 135,7 milhões de reais) por temporada.
 

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