Cristiano Ronaldo deixa recordes em segundo plano e mira bicampeonato da Eurocopa: 'Seria mais bonito'

Crédito: HANDOUT / UEFA / AFP

Antes da estreia da seleção portuguesa na Eurocopa, que acontece nesta terça-feira, contra a Hungria, o astro Cristiano Ronaldo falou com a imprensa em entrevista coletiva. Capitão do conjunto lusitano, o camisa 7, que está perto de quebrar alguns recordes, disse que seu foco é conquistar o bicampeonato.

+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaNo momento em que o árbitro turco Cüneyt Çakir autorizar o início da partida, Cristiano Ronaldo já fará história: ele se tornará o único atleta a disputar cinco vezes o torneio de seleções. Além deste recorde, o atacante pode ainda virar o maior artilheiro da história da competição, superando Platini, e também tem a chance de tornar-se o jogador com mais vitórias.

- Não é um recorde que me deixe efusivo. É um bom recorde, mas o recorde mais bonito seria ganhar duas vezes seguidas a Eurocopa. A equipe tem estado bem, está preparada. Desejo que amanhã a equipe entre com o pé direito, que é muito importante neste tipo de competições - disse CR7.

- Vamos jogar contra uma equipe bem preparada, que terá o apoio do público no seu estádio. É importante ter os torcedores - completou.

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Cristiano Ronaldo também fez uma avaliação do elenco atual em comparação com o time campeão em 2016 e disse que tudo é diferente. A respeito de si, o camisa 7 afirmou que sua carreira também é marcada por mudanças.

- Como equipe não sabemos (se é igual ao time de 2016), é uma competição diferente. Esta não é obviamente a mesma equipe que em 2016, é uma equipe mais jovem, com um potencial enorme. Só a competição dirá se somos melhores ou piores.