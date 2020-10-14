Cristiano Ronaldo deixa Portugal e retorna para Turim nesta quarta

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Cristiano Ronaldo deixou Portugal para retornar à Turim em um voo privado com todo o aparato sanitário necessário, apesar da proibição de viagens de pessoas infectadas com a Covid-19. De acordo com as imprensas portuguesa e italiana, após pousar na Itália, o craque irá voltar para casa em uma ambulância.

O camisa sete terá que ficar isolado por pelo menos 10 dias e não deve entrar em campo pelos próximos quatro compromissos que a Juventus tem pelo Campeonato Italiano e Liga dos Campeões. Com isso, o duelo tão esperado entre Messi e Cristiano Ronaldo que poderia ser visto no próximo dia 28 de outubro deve ser adiado para 2021.