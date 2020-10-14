Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cristiano Ronaldo deixa Portugal e retorna para Turim nesta quarta

Atacante português está contaminado com a Covid-19, mas será transportado em voo particular e depois irá para casa com o auxílio de uma ambulância que o espera em Turim...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 out 2020 às 10:45

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 10:45

Crédito: JANERIK HENRIKSSON / AFP
Cristiano Ronaldo deixou Portugal para retornar à Turim em um voo privado com todo o aparato sanitário necessário, apesar da proibição de viagens de pessoas infectadas com a Covid-19. De acordo com as imprensas portuguesa e italiana, após pousar na Itália, o craque irá voltar para casa em uma ambulância.
O camisa sete terá que ficar isolado por pelo menos 10 dias e não deve entrar em campo pelos próximos quatro compromissos que a Juventus tem pelo Campeonato Italiano e Liga dos Campeões. Com isso, o duelo tão esperado entre Messi e Cristiano Ronaldo que poderia ser visto no próximo dia 28 de outubro deve ser adiado para 2021.
O atacante havia sido convocado pela seleção portuguesa para a disputa de dois confrontos pela Liga das Nações e esteve em campo no empate por 0 a 0 contra a França no último domingo. Apesar disso, Cristiano Ronaldo teve que ser dispensado do jogo contra a Suécia após testar positivo para o novo coronavírus na última terça-feira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estudantes transformam citronela em repelente gratuito em Colatina
Imagem de destaque
4 flores fáceis de cuidar que vão deixar seu jardim lindo no outono
Imagem de destaque
Entenda como o consumo excessivo e ocasional de álcool é um risco para o fígado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados