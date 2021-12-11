Cristiano Ronaldo decide e Manchester United vence Norwich pela Premier League

O Manchester United venceu o Norwich por 1 a 0 no Carrow Road pela 16ª rodada da Premier League. Com o resultado, os Diabos Vermelhos avançaram na tabela e ocuparam a quinta colocação, com 27 pontos. O gol da vitória foi marcado por Cristiano Ronaldo, de pênalti.> Veja a tabela da Premier League PRIMEIRO TEMPONa primeira etapa, o jogo foi bem abaixo do nível. O Manchester United ficou mais com a bola mas sofreu na tomada de decisão e conseguiu criar poucas chances claras de gol. Enquanto o Norwich quase não deu perigo ao United na etapa inicial. Vale destacar a furada de bola que Cristiano Ronaldo deu no início do duelo. CR7 NÃO PERDOA!O United começou a chegar com mais perigo e achou um pênalti. A bola foi alçada na área e Cristiano Ronaldo foi puxado por Aarons. Aos 30 minutos, com pressão da torcida do Norwich próximo do gol de Krul, CR7 foi para a bola e converteu a cobrança.
SEQUÊNCIAO Norwich enfrenta o Aston Villa na terça-feira, pela Premier League. Enquanto o Manchester United visita o Brentford, no mesmo dia, também pelo Campeonato Inglês.