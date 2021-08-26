futebol

Cristiano Ronaldo decide deixar a Juventus e pede para ser vendido; diz jornalista

Atacante português pediu ao seu clube para ser vendido nesta janela de transferências e tem interesse de gigantes europeus...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 18:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 18:17
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
A Juventus foi comunicada, nesta quinta-feira, que Cristiano Ronaldo deseja deixar o clube italiano nesta janela de transferências. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, da Sky Sports, o craque português pediu ao seu clube para ser vendido.
Cristiano Ronaldo comunicou à Juventus que deseja ser transferido nesta janela de transferências. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da Sky Sports, o craque português já pediu para deixar o clube e busca acertar o seu futuro imediatamente.
O jornalista italiano informa que a Juventus aguarda uma proposta pelo craque português nas próximas horas, e que deseja acertar um acordo pelo jogador o mais rápido possível.
Jorge Mendes, agente de Cristiano Ronaldo, estaria conversando com o Manchester City, que demonstrou interesse em assinar com o português nesta janela, para fechar o termos do jogador com a equipe inglesa para o acordo ficar pronto.
Após o pedido de Cristiano Ronaldo, o jogador já não estará disponível para a próxima partida da Juventus, que ocorre neste sábado, às 15:45h (de Brasília), contra o Empoli pela segunda rodada da Serie A Italiana.

