Cristiano Ronaldo decide deixar a Juventus e pede para ser vendido; diz jornalista

A Juventus foi comunicada, nesta quinta-feira, que Cristiano Ronaldo deseja deixar o clube italiano nesta janela de transferências. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, da Sky Sports, o craque português pediu ao seu clube para ser vendido.
busca acertar o seu futuro imediatamente.
O jornalista italiano informa que a Juventus aguarda uma proposta pelo craque português nas próximas horas, e que deseja acertar um acordo pelo jogador o mais rápido possível.
Jorge Mendes, agente de Cristiano Ronaldo, estaria conversando com o Manchester City, que demonstrou interesse em assinar com o português nesta janela, para fechar o termos do jogador com a equipe inglesa para o acordo ficar pronto.
Após o pedido de Cristiano Ronaldo, o jogador já não estará disponível para a próxima partida da Juventus, que ocorre neste sábado, às 15:45h (de Brasília), contra o Empoli pela segunda rodada da Serie A Italiana.