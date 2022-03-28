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Cristiano Ronaldo cogita jogar na Copa do Mundo de 2026, quando terá 41 anos de idade

Atacante de Portugal está insatisfeito com rumores sobre possível despedida de Mundiais...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 10:27

Publicado em 28 de Março de 2022 às 10:27

Cristiano Ronaldo não está satisfeito com os rumores sobre sua possível despedida das Copas do Mundo em 2022. Em entrevista coletiva, o atacante de Portugal e do Manchester United não descartou atuar no Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Na ocasião, CR7 já terá completado 41 anos de idade.- Já começo a ouvir a mesma pergunta muitas vezes. Quem vai decidir meu futuro sou eu e mais ninguém. Se eu quiser jogar mais, eu jogo. Se não quiser, não jogo. Quem manda sou eu, ponto final.
O camisa sete, que nunca ficou de fora de uma Copa do Mundo desde 2006, também mostrou senso de coletividade ao responder um questionamento sobre a possibilidade de um Mundial sem sua presença.
- Não há Mundial sem Portugal, não há individualidades aqui. É um grupo, são todos.
Nesta terça-feira, Portugal entra em campo para encarar a Macedônia do Norte, às 15h45 (horário de Brasília), em busca de uma vaga para o Qatar 2022. Na semana passada, o adversário eliminou a Itália ao vencer a equipe de Roberto Mancini por 1 a 0.
Crédito: CristianoRonaldonãodescartajogarnaCopadoMundode2026(Foto:CHRISTOFSTACHE/POOL/AFP

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