Cristiano Ronaldo cogita jogar na Copa do Mundo de 2026, quando terá 41 anos de idade

Cristiano Ronaldo não está satisfeito com os rumores sobre sua possível despedida das Copas do Mundo em 2022. Em entrevista coletiva, o atacante de Portugal e do Manchester United não descartou atuar no Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Na ocasião, CR7 já terá completado 41 anos de idade.- Já começo a ouvir a mesma pergunta muitas vezes. Quem vai decidir meu futuro sou eu e mais ninguém. Se eu quiser jogar mais, eu jogo. Se não quiser, não jogo. Quem manda sou eu, ponto final.