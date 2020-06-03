Cristiano Ronaldo chega no CT com quatro horas de antecedência

Cristiano Ronaldo está sedento pelos treinamentos e por voltar ao campo de jogo com a Juventus. Nesta quarta-feira, o português chegou ao CT do clube italiano quatro horas antes da sessão em grupo e realizou diversos exercícios por conta própria, de acordo com o “Tuttosport”. O jornal também informou que o atacante deixou excelentes dados relacionados a sua capacidade física após o retorno da Ilha da Madeira.
Aos 35 anos, o camisa sete está trabalhando mais do que nunca, segundo diversas fontes. Mesmo durante o confinamento, em Portugal, o lusitano mostrava sua preparação nas redes sociais para estar no melhor da forma física. Com o retorno do Campeonato Italiano marcado para o próximo dia 20, Cristiano tenta manter o excelente ritmo que vinha tendo antes da paralisação.
O português vem fazendo mais uma temporada de destaque e com muitos gols com a camisa da Juventus e em 32 jogos chegou a marca de 25 gols e quatro assistências. Entre dezembro e fevereiro, o craque marcou pelo menos uma vez em todos os jogos que a equipe disputou. O retorno nesse nível será chave para que a Velha Senhora siga firme na briga por mais um título nacional e faça uma boa Liga dos Campeões.E MAIS:Napoli não facilita e Fabián Ruiz se distancia do futebol espanholManchester City aguarda resposta do Barcelona por Sergi RobertoBarcelona monitora jovem zagueiro espanhol do Manchester CityFlamengo, Corinthians, Cruzeiro ... Confira o ranking dos clubes brasileiros no Tik TokLembre as polêmicas de Dennis Rodman, o "Verme" que roubava a cena nos Bulls E MAIS: