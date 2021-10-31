Cristiano Ronaldo celebra vitória sobre o Tottenham e minimiza crise: 'Página virada'

Principal nome da vitória dos Manchester United sobre o Tottenham, no último sábado, pelo Campeonato Inglês, o atacante Cristiano Ronaldo celebrou a vitória sobre os Spurs. Autor de um gol e uma assistência, o português falou sobre a má fase da equipe também.- Foi difícil (perder para Leicester e Liverpool). Nós não esperávamos os dois últimos resultados no campeonato. Mas espero que desta vez nós tenhamos virado a página. Todos sabem o seu papel no time. Não é só o técnico que muitos apontam (para críticas), são os jogadores também. Acredito que as coisas acontecem por alguma razão. Estamos felizes por esse grande jogo, vencemos por 3 a 0, fora de casa, um time difícil - disse CR7 à "Sky Sports".
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Durante a semana, o técnico Ole Gunnar Solskjaer foi pressionado no cargo após a goleada sofrida por 5 a 0 para o Liverpool, mas a direção dos Red Devils decidiu manter o norueguês. Segundo Ronaldo, estes momentos são normais.
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- O clube é gigante e sempre haverá críticas. Para mim não importa, porque já tenho 18 anos de futebol. Sei que um dia tudo está perfeito, e no outro somos lixo. Sei como lidar com isso - finalizou.