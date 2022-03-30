Cristiano Ronaldo celebra classificação de Portugal para a Copa do Mundo: 'Rumo ao Qatar'

Principal nome da seleção portuguesa, o astro Cristiano Ronaldo celebrou a classificação de seu país à Copa do Mundo de 2022. Na última terça-feira, o time lusitano venceu a Macedônia do Norte por 2 a 0, pela final da repescagem das Eliminatórias Europeias, para garantir a vaga no torneio da Fifa.Em publicação nas redes sociais, CR7 disse que o objetivo principal foi alcançado, apesar de não ser da forma como os portugueses queriam. Em novembro do ano passado, a equipe de Fernando Santos perdeu para a Sérvia por 2 a 1, na última rodada da fase de grupos, e foi para a repescagem.

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O jogador do Manchester United, porém, enfatizou que sente-se com o mesmo entusiasmo de quando estreou pela seleção portuguesa e afirmou que desta vez quer ir mais longe dos que nos últimos Mundiais. A melhor participação foi em 2006, quando conquistou o quarto lugar na Alemanha.

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Esta será a oitava participação de Portugal em uma Copa do Mundo, a sexta de forma consecutiva. De 2002 para cá, os lusitanos estiveram presentes em todas as edições, com CR7 jogando desde 2006. Confirmando sua participação, será a quinta do atacante, que se tornará um dos atletas com mais Copas na história. VEJA A PUBLICAÇÃO DE CRISTIANO RONALDO"Há muitas formas de alcançar o destino desejado. Por vezes o caminho pode não ser tão direto como aquilo que desejávamos, mas o mais importante é mesmo chegar lá.

A título pessoal, parto para a minha quinta Copa do Mundo e para a minha 12ª fase final de uma grande competição internacional por Portugal, com o mesmo entusiasmo do primeiro dia, mas com uma ambição muito mais forte, uma ambição de ir ao encontro do desejo de todos nós: desejo de ganhar!

Para já, podemos sorrir com a sensação de dever cumprido, de mais uma etapa resolvida. Mas não queremos ficar por aqui. Queremos mais! Queremos muito mais! Por nós, pelos nossos, por Portugal… Rumo ao Qatar!"