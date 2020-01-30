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Influenciador digital

Cristiano Ronaldo alcança 200 milhões de seguidores no Instagram

Para comemorar, ele publicou um vídeo com a legenda: 'Uau 200 milhões !!! Obrigado a todos e cada um de vocês por compartilhar esta jornada comigo todos os dias !!'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 20:55

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 20:55

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo Crédito: Juventus/Divulgação
O jogador Cristiano Ronaldo alcançou o feito de 200 milhões de seguidores no Instagram nesta quarta-feira (30) e agradeceu aos fãs.
Para comemorar, ele publicou um vídeo com a legenda: "Uau 200 milhões !!! Obrigado a todos e cada um de vocês por compartilhar esta jornada comigo todos os dias !!"
No vídeo, o jogador reuniu fotos postadas ao longo dos anos em sua conta. Há imagens dele quando criança, com a família, amigos, em jogos e eventos.
Com tantos seguidores, Cristiano Ronaldo deixou para trás outros famosos com movimentadas contas nas redes sociais como: Kim Kardashian (158 milhões), Selena Gomes (167 milhões) e Ariana Grande (173 milhões).

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