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Cristiano Ronaldo abre o jogo: 'Não quero estar neste clube para brigar pela 5ª posição'

Craque do Manchester United afirma que o clube e os jogadores estão em dívida por desempenhos melhores com os torcedores e declara apoio ao técnico Ralf Rangnick...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 12:47

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 12:47

O atacante Cristiano Ronaldo não está nada satisfeito com a situação do Manchester United. Em entrevista à "Sky Sports", o camisa sete afirmou que o elenco está em dívida com os jogadores e que não aceita encerrar a Premier League abaixo da 3ª colocação.- O Manchester United deveria vencer a liga ou ficar em 2º ou 3º lugar. Não vejo outras posições para o Manchester United. Eu não aceito essa mentalidade de estarmos abaixo dos três primeiros na Premier League. Não quero estar neste clube para brigar pelo 5º, 6º ou 7º lugar. Estou aqui para vencer, competir. Eu acho que competimos, mas não estamos no nosso melhor nível.
> Veja a tabela da Premier League
Embora os resultados na temporada não sejam convincentes, Cristiano Ronaldo confia no trabalho de Ralf Rangnick, contratado como técnico no último dia 29 de novembro. No entanto, o português afirma que a equipe deve melhorar coletivamente.
- Desde que ele chegou, muitas mudanças ocorreram. Ele precisa de tempo para colocar suas ideias nos atletas. Eu acredito que o trabalho está sendo bom. Nós sabemos que não estamos no nosso melhor nível e há muitos jogos para melhorar. Não é fácil mudar a mentalidade dos jogadores, o estilo que eles jogam, a cultura, o sistema. O que posso dizer é que temos que melhorar.
Na Premier League, o Manchester United ocupa apenas a 7ª colocação e está distante dos três primeiros colocados na classificação. O principal objetivo dos Red Devils nesta temporada é garantir um lugar no G-4 e se garantir na próxima edição da Champions League.
Crédito: CristianoRonaldonãoestásatisfeitocomasituaçãodoManchesterUnited(PAULELLIS/AFP

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