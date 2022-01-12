Cristiano assina com o Água Santa e destaca ambiente: 'Estou confiante'

O atleta Cristiano foi cedido por empréstimo ao Água Santa junto ao Red Bull Bragantino. O contrato do jogador com o Netuno vai até o fim do Campeonato Paulista 2022.

"As expectativas são as melhores possíveis, o grupo e o staff me receberam super bem e isso ajuda muito na minha adaptação ao clube. Estou confiante para realizar uma boa competição", disse Cristiano."Temos um elenco muito bom com mescla de atletas novos e com atletas mais experientes. Estamos trabalhando bastante para fazer a melhor campanha possível com o Água Santa", concluiu o atleta.