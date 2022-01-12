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futebol

Cristiano assina com o Água Santa e destaca ambiente: 'Estou confiante'

Atleta de 21 anos será jogador do Netuno até o fim do Paulistão 2022. Time do ABC estreia na competição estadual contra o São Bernardo, no próximo dia 26, às 15h, em Diadema...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 17:36

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 17:36

O atleta Cristiano foi cedido por empréstimo ao Água Santa junto ao Red Bull Bragantino. O contrato do jogador com o Netuno vai até o fim do Campeonato Paulista 2022.
Cristiano assinou o contrato na última terça-feira. E as expectativas "são as melhores possíveis", segundo o meia de 21 anos.
"As expectativas são as melhores possíveis, o grupo e o staff me receberam super bem e isso ajuda muito na minha adaptação ao clube. Estou confiante para realizar uma boa competição", disse Cristiano."Temos um elenco muito bom com mescla de atletas novos e com atletas mais experientes. Estamos trabalhando bastante para fazer a melhor campanha possível com o Água Santa", concluiu o atleta.
O Água Santa estreia em casa no Paulistão contra o São Bernardo FC, no próximo dia 26, às 15h, no Distrital do Inamar.
Crédito: CristianoassinoucomoÁguaSantaatéofimdoPaulistão(Divulgação:ECÁguaSanta

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