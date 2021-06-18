Crise sem fim? Ceará alcança a marca de cinco jogos sem vencer

Crédito: Fausto Filho / Ceará SC

Após a última quinta-feira, o caldeirão do Ceará ferveu de vez. Contra o Bahia, o torcedor esperava uma reação, mas viu o time levar a virada e aumentar a série de jogos sem vencer.

Com o placar adverso na Arena Castelão, Guto Ferreira e seus comandados amargam cinco partidas de jejum.

O último triunfo do Ceará ocorreu no dia 30 de maio, quando a equipe bateu o Grêmio por 3 a 2 na abertura do Campeonato Brasileiro.

Desde então, o técnico Guto Ferreira viu o seu time cair de rendimento e colecionar três derrotas e dois empates.