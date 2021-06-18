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futebol

Crise sem fim? Ceará alcança a marca de cinco jogos sem vencer

Vozão sofre com desfalques e queda de rendimento dentro de campo e sente a pressão da torcida...

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 15:28

LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 15:28
Crédito: Fausto Filho / Ceará SC
Após a última quinta-feira, o caldeirão do Ceará ferveu de vez. Contra o Bahia, o torcedor esperava uma reação, mas viu o time levar a virada e aumentar a série de jogos sem vencer.
Com o placar adverso na Arena Castelão, Guto Ferreira e seus comandados amargam cinco partidas de jejum.
O último triunfo do Ceará ocorreu no dia 30 de maio, quando a equipe bateu o Grêmio por 3 a 2 na abertura do Campeonato Brasileiro.
Desde então, o técnico Guto Ferreira viu o seu time cair de rendimento e colecionar três derrotas e dois empates.
Se os resultados ruins não fossem o bastante, na seca de vitórias aparece a eliminação na Copa do Brasil para o Fortaleza.

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