Crise no Manchester United! Vestiário perde a confiança no técnico Ole Solskjaer

Crédito: OLI SCARFF / AFP

Após a derrota do Manchester United para o Manchester City no último sábado, o vestiário dos Red Devils começa a duvidar das capacidades de Ole Solskjaer como técnico, segundo o "Daily Mail". O clássico escancarou alguns dos problemas internos e que podem culminar na demissão do norueguês nas próximas semanas.FALTA DE CONFIANÇAAs informações do diário britânico apontam que Bruno Fernandes é um dentre outros atletas que não está recebendo orientações suficientes do comandante dos Diabos Vermelhos e de sua comissão técnica. Há também a preocupação de que muitos membros do staff estão aprendendo seus trabalhos neste momento.

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Com isso, os questionamentos internos também começam a surgir após um início de temporada decepcionante. Os jogadores se perguntam se o aproveitamento do Manchester United seria tão baixo se o clube fosse treinado por Pep Guardiola ou Jurgen Klopp.

FRUSTRAÇÃO DO CRAQUE​Cristiano Ronaldo, jogador que tem sido o principal destaque dos Red Devils na temporada por conta de diversos gols decisivos, está chocado por conta da caída do padrão do Manchester United desde que havia deixado o clube há 12 anos.

Tanto nas derrotas contra o Manchester City quanto para o Liverpool, o camisa sete tem se mostrado nervoso dentro de campo. Em ambos os jogos, o português saiu de jogo com um cartão amarelo por duras faltas em De Bruyne e Curtis Jones.

PREFERÊNCIAS DO TREINADORO vestiário também entende que Ole Solskjaer possui alguns jogadores favoritos no elenco e ninguém entende o baixo aproveitamento de outros atletas. O caso de Donny van de Beek, contratado junto ao Ajax em 2020, é o mais evidente.

A torcida do Manchester United também gostaria de ver o meia holandês mais vezes no gramado, embora o norueguês opte pelo uso de Fred, McTominay ou Matic no setor. No clássico, o camisa 34 foi ovacionado pelo público no Old Trafford ao ganhar uma oportunidade.

O grupo também não entende o motivo de Solskjaer aproveitar tão mal outras peças do elenco, como Jesse Lingard e Jadon Sancho. O camisa sete brilhou nos últimos anos com a camisa do Dortmund, mas amarga o banco de reservas e tem poucas chances na equipe titular.