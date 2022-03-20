Crise na capital! Ben Yedder marca duas vezes e Monaco conquista grande vitória sobre o PSG

O Paris Saint-Germain sofreu uma dura derrota por 3 a 0 para o Monaco pelo Campeonato Francês. A equipe de Mauricio Pochettino entrou desatenta e Ben Yedder aproveitou para abrir o placar no primeiro tempo. Na segunda etapa, o clube mandante conseguiu ampliar o marcador e instaurar uma crise na capital.MUITA DESATENÇÃOO Monaco se aproveitou do início dorminhoco do PSG para pressionar o adversário. Aos cinco, Fofana aproveitou corte errado de Danilo e finalizou de fora da área para defesa de Donnarumma. Aos nove, os mandantes roubaram a bola do líder da Ligue 1 na grande área, Jean Lucas limpou a marcação, mas bateu com desvio pela linha de fundo. Aos 20, o camisa 11 recebeu novo passe na área e chutou para outra boa defesa do italiano.

GOL E REAÇÃOApós muita pressão, o Monaco abriu o placar aos 24 minutos com Ben Yedder recebendo cruzamento da direita e dando um lindo toque de primeira para balançar as redes. Após o gol, o PSG acordou e Neymar cobrou uma falta com perigo aos 30 minutos para grande intervenção de Nubel. Aos 43, Hakimi recebeu passe em profundidade de Mbappé e finalizou cruzado para outra grande defesa do alemão.Neymar não conseguiu ser produtivo diante do Monaco (CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)CRISE NA CAPITALApesar de voltar melhor na segunda etapa, o Monaco foi quem ampliou o marcador. Aos 22 minutos, Volland foi encontrado na grande área e finalizou no contrapé de Donnarumma para marcar seu gol. Aos 27, Hakimi recebeu cruzamento rasteiro pelo lado direito e finalizou para grande defesa de Nubel. Aos 38, Ben Yedder cobrou pênalti mal batido, mas a bola tocou no goleiro do PSG antes de entrar e o centroavante anotar seu 17º gol na Ligue 1.