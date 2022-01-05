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Crise! Federação italiana decide manter jogos e vai processar autoridades de saúde do país

Órgãos públicos isolaram quatro times, mas federação banca realização de todos os jogos...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 20:02

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 20:02

A crise está instaurada na Itália. Segundo a 'Sky Sports', após reunião realizada nesta quinta-feira, a federação de futebol italiana decidiu manter os jogos e prometeu processar as autoridades de saúde do país. Os órgãos públicos isolaram quatro equipes (Bolonha, Salernitana, Torino e Udinese).
+ Desempenho, crise e regras da La Liga: o porquê do Barcelona querer se desfazer de Philippe Coutinho Segundo o novo protocolo da Uefa, os times que tiverem ao menos 13 jogadores aptos a entrar em campo, deverão comparecer as partidas. Embasado no documento, a federação italiana já prepara os processos judiciais contra as autoridades de saúde do país pelo confinamento dos quatro clubes.
+ Empresário de Haaland firma acordo com o Barcelona, segundo jornal
De acordo com os órgãos públicos de saúde italianos, as partidas Bologna x Internazionale, Atalanta x Torino, Salernitana x Venezia, e Fiorentina x Udinese não acontecerão nesta quinta-feira. A federação italiana, contudo, banca a realização dos jogos. As próximas horas devem ser quentes no país.
Crédito: RodadadoCampeonatoItalianopodepararnaJustiça(Foto:MARCOBERTORELLO/AFP

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