Crise! Federação italiana decide manter jogos e vai processar autoridades de saúde do país

A crise está instaurada na Itália. Segundo a 'Sky Sports', após reunião realizada nesta quinta-feira, a federação de futebol italiana decidiu manter os jogos e prometeu processar as autoridades de saúde do país. Os órgãos públicos isolaram quatro equipes (Bolonha, Salernitana, Torino e Udinese).

+ Desempenho, crise e regras da La Liga: o porquê do Barcelona querer se desfazer de Philippe Coutinho Segundo o novo protocolo da Uefa, os times que tiverem ao menos 13 jogadores aptos a entrar em campo, deverão comparecer as partidas. Embasado no documento, a federação italiana já prepara os processos judiciais contra as autoridades de saúde do país pelo confinamento dos quatro clubes.

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De acordo com os órgãos públicos de saúde italianos, as partidas Bologna x Internazionale, Atalanta x Torino, Salernitana x Venezia, e Fiorentina x Udinese não acontecerão nesta quinta-feira. A federação italiana, contudo, banca a realização dos jogos. As próximas horas devem ser quentes no país.