Crise causada pela COVID-19 obriga o Tottenham a pegar empréstimo de mais de R$ 1 bilhão

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A crise causada pela disseminação do novo coronavírus trouxe prejuízos a clubes de todo o mundo. Na Terra da Rainha, o Tottenham pegou um empréstimo no valor de 175 milhões de libras esterlinas (R$ 1,1 bilhão) junto ao Banco da Inglaterra para honrar com os compromissos do clube, segundo o jornal "The Guardian".

- Nos 20 anos que estou no clube, nunca passei por um obstáculo desta magnitude. Esta pandemia é uma situação muito séria e ameaça a existência dos clubes - disse Daniel Levy, presidente do Tottenham.

Os Spurs recorreram ao fundo estatal criado para ajudar no combate à COVID-19. A direção londrina estimou um prejuízo de 200 milhões de libras (R$ 1,2 bilhão) para o próximo ano.