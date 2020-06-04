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Crise causada pela COVID-19 obriga o Tottenham a pegar empréstimo de mais de R$ 1 bilhão

Equipe foi afetada por conta da disseminação do novo coronavírus e sofre com a falta de torcedores em jogos, visto que as bilheterias eram importante por conta da casa nova...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 19:01

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 19:01

Crédito: Divulgação
A crise causada pela disseminação do novo coronavírus trouxe prejuízos a clubes de todo o mundo. Na Terra da Rainha, o Tottenham pegou um empréstimo no valor de 175 milhões de libras esterlinas (R$ 1,1 bilhão) junto ao Banco da Inglaterra para honrar com os compromissos do clube, segundo o jornal "The Guardian".
- Nos 20 anos que estou no clube, nunca passei por um obstáculo desta magnitude. Esta pandemia é uma situação muito séria e ameaça a existência dos clubes - disse Daniel Levy, presidente do Tottenham.
Os Spurs recorreram ao fundo estatal criado para ajudar no combate à COVID-19. A direção londrina estimou um prejuízo de 200 milhões de libras (R$ 1,2 bilhão) para o próximo ano.
A falta de torcedores no novo estádio fará com que a equipe deixe de arcar com bilheterias. O Tottenham inaugurou recentemente sua nova casa, que custou cerca de 1 bilhão de libras. E MAIS:Manhã do Mercado: São Paulo monitora nomes de peso, Rakitic deve sair do Barça, Pjanic pode ir para a França...Fox Sports homenageia heróis do Tri de 1970 com narrações especiaisDe joelhos, atletas de Borussia Dortmund e Besiktas fazem homenagens a George FloydEx-Flu e Corinthians, Maurício fala do retorno do Campeonato GregoVÍDEO: Entrou na roda! Salah erra passe e vai para o meio do Bobinho E MAIS:

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