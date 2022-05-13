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futebol

Criciúma x CRB: prováveis escalações e onde assistir ao confronto da Série B

Duelo entre alagoanos e catarinenses está marcado para o próximo sábado (14)...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 10:41

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2022 às 10:41
Um dos dez compromissos que compõem a 7ª rodada da Série B do Brasileirão acontecerá no interior de Santa Catarina, às 11h (de Brasília), no próximo sábado (14), quando Criciúma e CRB entrarão em campo no Estádio Heriberto Hulse.>Saiba onde assistir aos eventos desta sexta-feiraCRB
Apesar de ocupar a última posição com somente quatro pontos ganhos em 18 disputados, o Regatiano vem animado por ter conseguido, na última rodada, a sua primeira vitória na segundona. Diante do Sampaio Corrêa, em Maceió, a equipe fez 2 a 1 e já se aproximou das demais equipes que compõem o Z4.
CRICIÚMA
Com dois empates a mais do que o CRB, o Tigre não está em situação muito mais confortável do que os alagoanos. Em temporada onde a prioridade é a manutenção na segunda divisão nacional, os seis pontos e a 14ª colocação refletem o momento onde a equipe não vence uma partida há quase um mês.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRICIÚMA x CRB
Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)Data e hora: 14/05/2022 - 11h (de Brasília)Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)Assistentes: Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor (ambos RS)VAR: Adriano Milczvski (PR)
CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)
Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Zé Marcos e Marcelo Hermes; Léo Costa, Arilson, Marcos Serrato e Fellipe Mateus; Rafael Bilu e Thiago Alagoano.
CRB (Técnico: Marcelo Cabo)
Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Gilvan e Guilherme Romão; Claudinei, Yago e Maicon; Fabinho, Richard e Gabriel Conceição.
Crédito: PalcodeCriciúmaxCRBseráoEstádioHeribertoHulse(Divulgação

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