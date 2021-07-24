Criciúma vence a assume liderança; veja tudo da sexta-feira da Série C

A sexta-feira (23), foi marcada pelo início da 9ª rodada da Série C. Primeiramente, o Criciúma venceu o Figueirense com gol solitário de Hygor e assumiu a liderança provisoriamente. Logo depois, foi a vez de Oeste e Paraná entrarem em campo para buscar uma melhora na tabela. Confira:
Criciúma 1 x 0 Figueirense
No Heliberto Hulse, o Criciúma comandado por Paulo Baier conseguiu balançar as redes ainda no primeiro tempo, com belo gol de Hygor, após ótima jogada de Silvinho que levantou na área.
Na próxima rodada, o Tigre entra em campo pela Copa do Brasil na terça-feira (27), às 19h15 (horário de Brasília) para enfrentar o Fluminense. Enquanto isso, o Figueira se concentra na Série C, quando volta no dia 1º de agosto, para duelar contra o Novorizontino.
Oeste 1 x 1 Paraná
O primeiro tempo foi movimentado, mas quando o Paraná estava melhor, o Oeste abriu o placar. Marcinho cruzou na área e Kalil subiu para testar e abrir o marcador. Logo depois o duelo ficou sem grandes chances. Enquanto isso, na segunda etapa, o Tricolor conseguiu a igualdade em cabeçada de Vinicius Guarapuava.