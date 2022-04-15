Criciúma estreia bem e vence o Londrina pela Série B do Brasileiro

No Heriberto Hulse, o Criciúma abriu a sua participação na Série B do Brasileirão com vitória em cima do Londrina. Marquinhos Gabriel foi decisivo, fez o gol e o Tigre venceu por 1 a 0, nesta quinta-feira.
Com o placar a seu favor, o Criciúma chega aos 3 pontos e fica na 3ª posição. O Tubarão é o vice-líder, com 3 pontos.
Na próxima jornada, o Criciúma recebe o Sport, em casa. Enquanto isso, o Londrina busca a recuperação diante do Novorizontino, no estádio do Café.
COMEÇO AGITADO E GOL
Os primeiros minutos da partida foram intensos e com o Criciúma mais ousado na busca pelo gol e o seu objetivo foi alcançado na casa dos 15 minutos. Marquinhos Gabriel recebeu de Zé Marcos e soltou o pé, 1 a 0.
GOL ANULADO
A vantagem do Tigre poderia ser maior ainda na etapa inicial. Thiago Alagoano recebeu no campo de ataque, driblou o goleiro e mandou para a rede. Porém, a sua condição estava irregular e o VAR anulou o tento.
LONDRINA POUCO INSPIRADO
Na reta final dos 45 minutos iniciais, o Londrina se lançou mais ao ataque, mas o Tubarão não encaixava as investidas. Melhor para o Criciúma, que foi para o vestiário com a vantagem.
PRESSÃO DOS VISITANTES
Melhor fisicamente, o Londrina alugou o campo do Tigre e trabalhava para chegar ao empate. Na melhor chance, Gabriel Santos ficou na cara do goleiro e parou em Gustavo.
CHANCE PERDIDA
Na casa dos 18 minutos, o Criciúma teve a bola para ampliar com Rafael Bilu. O atacante recebeu de Thiago Alagoano e, sem goleiro, mandou a bola para fora.
PRESSÃO SEM RESULTADO
No prejuízo, o Londrina tentou colocar pressão no Criciúma, porém a equipe não conseguia envolver a zaga catarinense, que soube administrar o resultado e cozinhar o duelo.
CRICIÚMA 1 X 0 LONDRINA Local: Heriberto Hulse, Criciúma (SC)Data-Hora: 14/4/2021 – 20hÁrbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)Auxiliares: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ESVAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)Público/renda: 8.852 pagantes/R$ 192.040,00 Cartões amarelos: (CRI), Marcinho, Saimon (LEC) Cartões vermelhos: – Gols: Marquinhos Gabriel (15’/1ºT)
CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Zé Marcos e Marcelo Hermes (Wellington, aos22/1ºT ); Léo Costa, Arilson, Marquinhos Gabriel (Renan Bressan, aos 42/2ºT) e Felipe Mateus (Cristovam, aos 33/2ºT); Rafael Bilu (Lucas Xavier, aos 42/2ºT) e Thiago Alagoano (Negueba, aos 33/2ºT). Técnico: Cláudio Tencati.
LONDRINA: Victor Souza; Samuel Santos, Augusto, Saimon e Felipe Vieira (Dudu, aos 39/2ºT); João Paulo, Marcinho (Douglas Coutinho, aos 19/2ºT), Jhony Lucas e Eltinho (Marcelinho, ao 0/2ºT); Caprini e Gabriel Santos (Mossoró, aos 30/2ºT). Técnico: Adilson Baptista.