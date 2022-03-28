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Criciúma anuncia parceria com a Volt Sport para produção de material esportivo para o clube

Tigre e fornecedora esportiva brasileira fecharam acordo para confecção de uniformes e estreia acontecerá na 1ª rodada do Brasileirão Série B 2022...
LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2022 às 18:57

Publicado em 28 de Março de 2022 às 18:57

Nesta segunda-feira (28), o Criciúma anunciou em seu estádio a nova parceria do clube com a Volt Sport, marca de materiais esportivos brasileira e que será a fornecedora de uniformes do Tigre ao longo do ano, trazendo também premiações em dinheiro e novidades para os torcedores do clube.O presidente do Criciúma, Anselmo Freitas, comemorou a parceria fechada e exaltou a liberdade que o clube terá para produzir uniformes identificados com a torcida e que agradem a maior parte do público que vai ao Heriberto Hülse.
- Esse é mais um grande contrato firmado pelo Criciúma neste ano. A Volt, que é uma marca 100% nacional, trabalha muito próxima do clube e é uma parceira que tem a nossa confiança. Juntamente com a excelência da marca, temos uma liberdade enorme em criar os nossos materiais.
Com sede em Joinville, a Volt tem como sócio-diretor Fernando Kleimmann, que apontou como importante o fato do novo clube parceiro estar próximo da sede da empresa e garantiu projetos inovadores junto ao Tigre.- Estamos muito próximos do clube e conhecemos o gosto e as exigências do torcedor. Eles podem ter certeza que iremos trazer inovação, mas mantendo as tradições carvoeiras. Nosso modelo de negócio concilia uma parceria vantajosa tanto na parte comercial quanto na customização do fardamento esportivo.
Crédito: Divulgação/VoltSport

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