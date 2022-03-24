'Crias' de Cotia alcançaram feito inédito em classificação do São Paulo

As crias de Cotia foram responsáveis por um novo recorde no São Paulo, na vitória contra o São Bernardo, por 4 a 1. Pela primeira vez, desde 2005, os jogadores formados na base permitiram com que o Tricolor avançasse em uma disputa de mata-mata com um hat-trick. Rodrigo Nestor, Pablo Maia e Marquinhos foram responsáveis por três gols nas quartas de final do Campeonato Paulista, assim junto a Calleri, ajudaram a equipe a avançar para a penúltima etapa da competição.

Pela primeira vez desde a fundação da CFA, em 2005, jogadores formados na base do clube marcaram mais de dois gols em um jogo classificatório. A última vez que algo semelhante aconteceu foi em 2021, quando Gabriel Sara e Liziero fizeram dois gols que eliminou a Ferroviária do Paulistão daquele ano.TABELA> Veja a tabela de classificação do Campeonato Paulista 2022Em 2012, Casemiro e Lucas balançaram as redes no Morumbi, contra a Ponte Preta, pela Copa do Brasil. Em 2020, Brenner marcou dois contra o Fortaleza, em partida válida pelo mesmo campeonato. Porém, contra o São Bernardo, foi a primeira vez que três gols foram feitos por garotos de Cotia em dispustas decisivas.O São Paulo agora está classificado para a semifinal do Estadual e busca seu bicampeonato na competição.