Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cria do RB Brasil, Marcelo valoriza invencibilidade de 5 meses do Vizela: 'mérito de um grande trabalho'
futebol

Cria do RB Brasil, Marcelo valoriza invencibilidade de 5 meses do Vizela: 'mérito de um grande trabalho'

Vice-líder da Liga Portugal 2, o time do meia brasileiro não perde há 19 jogos na competição
...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 14:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 14:48
Crédito: Divulgação
Na briga pelo acesso à elite portuguesa, o Vizela vem escrevendo a história na Liga Portugal 2. No último domingo, a equipe empatou por 1 a 1 com o líder Estoril e completou cinco meses de invencibilidade. Diante de 11 vitórias e oito empates neste período, o meia Marcelo Machado falou sobre o momento imbatível da sua equipe.
- São 19 jogos sem perder em um campeonato que é muito difícil conquistar pontos todos os jogos. Isso é um mérito de um grande trabalho nosso em equipe. Trabalhamos sempre no máximo pra conseguir pontuar todo jogo, esse é o nosso objetivo pontuar a cada partida e, consequentemente, as coisas boas vão aparecendo - disse Marcelo.Marcelo soma oito jogos disputados pelo Vizela nesta temporada. Cria do Red Bull Brasil, o meia de 22 anos atua no futebol português há quatro temporadas entre passagens pelas bases do Vitória de Guimarães e do próprio Vizela, além do Pedras Salgadas. Agora, o jovem jogador se sente privilegiado por fazer parte de um elenco imparável.
- Para mim é muito gratificante fazer parte desse grupo e aprender com todos a cada dia. Com muito pé no chão, todo dia buscamos ser melhor em tudo, temos em mente o que queremos e vamos conquistar com muito foco r humildade a cada jogo que é muito importante - falou.
Na vice-liderança da segunda divisão, com 49 pontos, e dentro da zona de acesso direto, o Vizela volta a campo na próxima segunda-feira (12) contra o Académico de Viseu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026
Cartórios - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados