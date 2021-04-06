Cria do RB Brasil, Marcelo valoriza invencibilidade de 5 meses do Vizela: 'mérito de um grande trabalho'

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Na briga pelo acesso à elite portuguesa, o Vizela vem escrevendo a história na Liga Portugal 2. No último domingo, a equipe empatou por 1 a 1 com o líder Estoril e completou cinco meses de invencibilidade. Diante de 11 vitórias e oito empates neste período, o meia Marcelo Machado falou sobre o momento imbatível da sua equipe.

- São 19 jogos sem perder em um campeonato que é muito difícil conquistar pontos todos os jogos. Isso é um mérito de um grande trabalho nosso em equipe. Trabalhamos sempre no máximo pra conseguir pontuar todo jogo, esse é o nosso objetivo pontuar a cada partida e, consequentemente, as coisas boas vão aparecendo - disse Marcelo.Marcelo soma oito jogos disputados pelo Vizela nesta temporada. Cria do Red Bull Brasil, o meia de 22 anos atua no futebol português há quatro temporadas entre passagens pelas bases do Vitória de Guimarães e do próprio Vizela, além do Pedras Salgadas. Agora, o jovem jogador se sente privilegiado por fazer parte de um elenco imparável.

- Para mim é muito gratificante fazer parte desse grupo e aprender com todos a cada dia. Com muito pé no chão, todo dia buscamos ser melhor em tudo, temos em mente o que queremos e vamos conquistar com muito foco r humildade a cada jogo que é muito importante - falou.