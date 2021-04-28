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Cria do Internacional, Matheus Candido se destaca no Bahrein e projeta futuro na elite nacional

Lateral-direito de origem, o atacante soma sete gols e cinco assistências em 10 partidas pelo Sitra Club nesta temporada
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Publicado em 28 de Abril de 2021 às 17:19

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 17:19
Crédito: Divulgação / Sitra Club
Com sete gols marcados e cinco assistências em 10 partidas, o atacante Matheus Candido vem se destacando no futebol do Bahrein. Principal jogador do Sitra Club, o lateral-direito de origem recebeu sondagens para a temporada 2021/22 e em breve deve definir o seu futuro, com grandes chances de atuar na primeira divisão nacional.
Veja o mata-mata da Champions League- Venho numa sequência de quatro jogos seguidos fazendo gol, depois de infelizmente perder praticamente toda a primeira fase da liga com lesões. Já recebi proposta de alguns times daqui, sendo um da primeira divisão e dois da segunda, fora a proposta de renovação do meu clube. Faltam só dois jogos pra acabar a temporada e depois é só acertar - disse Matheus Candido.
O Sitra Club, de Matheus Candido, está na quinta colocação da segunda divisão, com 25 pontos após 16 rodadas. Enquanto isso, o atacante brasileiro aguarda a reta final da competição para acertar os seus próximos passos na carreira.
Há mais de dois anos no Bahrein, o polivante jogador de 21 anos acumula passagens pelas categorias de base do Internacional, Ceará e Criciúma. Natural de Criciúma (SC), Matheus Candido deve atuar na elite do país do Oriente Médio a partir do final de julho.

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