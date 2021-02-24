Cria do futebol carioca, volante é contratado pelo Rio Claro-SP

Crédito: Tom Jr

O plantel do Rio Claro-SP ganhou mais uma peça para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 em 2021. Trata-se do volante Matheus Castro, de 26 anos, que assinou com o clube paulista até o final da competição estadual.

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Com passagem pela base do Flamengo, o jogador já defendeu as cores do America-RJ, Queimados-RJ e Angra dos Reis-RJ, além de se destacar no futebol do Distrito Federal, onde atuou pelo Real Brasília, Luziânia, Santa Maria e Sobradinho. Na temporada 2018 foi eleito o melhor volante do Candangão atuando pelo Luziânia. Agora no Galo Azul, o volante vive a expectativa de atuar pelo primeiro time de São Paulo na carreira.

VEJA TABELA E SIMULE A RODADA FINAL DO BRASILEIRÃO- Estou muito motivado para disputar a Série A2 pelo Rio Claro-SP. É a minha primeira vez no futebol paulista e não poderia deixar passar essa oportunidade. Meu empresário (Luciano Rego) falou sobre o projeto do clube é isso foi determinante para aceitar o desafio. Vamos trabalhar forte para realizar uma ótima competição - disse o atleta.