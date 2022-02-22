Cria do Coritiba, zagueiro Walisson Maia celebra classificação para semifinal da Copa do Kuwait

Na sua primeira temporada defendendo o Al Fahaheel, do Kuwait, o zagueiro Walisson Maia, ex-Coritiba, vive o seu primeiro momento decisivo com a camisa da equipe. O time do brasileiro garantiu pela primeira vez em sua história, vaga nas semifinais da Crown Prince Cup, após vencer nos pênaltis a equipe Khaitan, por 6 a 5. O jogo terminou empatado por 0 a 0. Walisson celebrou a classificação para a semifinal.- Estamos muito felizes pela classificação para a semifinal da copa. Foi um jogo muito difícil, em que conquistamos a vaga nos pênaltis. O nosso time entrou determinado em busca dessa classificação e, graças a Deus, conseguimos. Estamos fazendo história, pois nunca o clube havia chegado na semifinal da copa, isso nos deixa ainda mais feliz - disse.