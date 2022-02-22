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Cria do Coritiba, zagueiro Walisson Maia celebra classificação para semifinal da Copa do Kuwait

Zagueiro com passagem pelo Vila Nova vive boa fase...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 13:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 13:30
Na sua primeira temporada defendendo o Al Fahaheel, do Kuwait, o zagueiro Walisson Maia, ex-Coritiba, vive o seu primeiro momento decisivo com a camisa da equipe. O time do brasileiro garantiu pela primeira vez em sua história, vaga nas semifinais da Crown Prince Cup, após vencer nos pênaltis a equipe Khaitan, por 6 a 5. O jogo terminou empatado por 0 a 0. Walisson celebrou a classificação para a semifinal.- Estamos muito felizes pela classificação para a semifinal da copa. Foi um jogo muito difícil, em que conquistamos a vaga nos pênaltis. O nosso time entrou determinado em busca dessa classificação e, graças a Deus, conseguimos. Estamos fazendo história, pois nunca o clube havia chegado na semifinal da copa, isso nos deixa ainda mais feliz - disse.
Revelado nas categorias de base do Coritiba, Walisson Maia defendeu várias equipes no futebol brasileiro antes de rumar ao futebol kuwaitiano. Com a temporada em andamento, Walisson fez um balanço da trajetória até aqui.
- Temos feito uma temporada bem equilibrada para as pretensões do clube. Na liga, estamos brigando no meio de tabela, fizemos jogos contra os clubes de maior investimento. Agora, conseguimos a classificação para a semifinal da copa. Então, a nossa expectativa é que a gente possa seguir fazendo uma boa temporada e que consigamos chegar nessa final - concluiu.
Crédito: WalissonMaiabuscatítulonaCopadoKuwait(Divulgação/AlFahaheel

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