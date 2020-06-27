Cria da Gávea, Marcelo Carné demonstra carinho pelo Flamengo: 'Eternamente grato'

Crédito: Porthus Junior/Agencia RBS

Assim como todo jogador, Marcelo Carné também tem bons momentos para puxar na memória. O arqueiro do Juventude é cria da base do Flamengo e chegou a Seleção Brasileira para atuar no Pan Americano no Rio de Janeiro.

Além do goleiro, atletas como Maicon Bolt, os gêmeos Fábio e Rafael, Felipe Bastos, Lulinha, Alex Teixeira, entre outros também estiveram presentes na competição. Pelo Rubro-Negro, Carné teve a companhia de Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves e outros nomes. O camisa 1 falou sobre essas duas fases especiais de sua carreira.

- Foi uma sensação incrível poder jogar o Pan em casa e poder ter meus familiares acompanhando do estádio, foi uma situação que nunca vou esquecer. Sobre o Flamengo, sempre reforço o carinho que tenho pelo clube que me formou, não só como atleta, mas como pessoa por todo o tempo que passei lá. Serei eternamente grato por tudo que vivi - ponderou.

Questionado sobre qual goleiro lhe traz mais inspiração, Carné não ficou em cima do muro ou citou mais de uma referência. Para ele, seu espelho é o alemão Manuel Neuer e tem uma explicação:

- Eu tenho o Neuer como referência por ter sido um dos caras que mais se desenvolveu na questão do goleiro ser utilizado como praticamente como um libero e é uma forma de jogar que me identifico muito - concluiu.