Cria da Gávea, Marcelo Carné demonstra carinho pelo Flamengo: 'Eternamente grato'

Assim como todo jogador, Marcelo Carné também tem bons momentos para puxar na memória. O arqueiro do Juventude é cria da base do Flamengo e chegou a Seleção Brasileira para atuar no Pan Americano no Rio de Janeiro.
Além do goleiro, atletas como Maicon Bolt, os gêmeos Fábio e Rafael, Felipe Bastos, Lulinha, Alex Teixeira, entre outros também estiveram presentes na competição. Pelo Rubro-Negro, Carné teve a companhia de Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves e outros nomes. O camisa 1 falou sobre essas duas fases especiais de sua carreira.
- Foi uma sensação incrível poder jogar o Pan em casa e poder ter meus familiares acompanhando do estádio, foi uma situação que nunca vou esquecer. Sobre o Flamengo, sempre reforço o carinho que tenho pelo clube que me formou, não só como atleta, mas como pessoa por todo o tempo que passei lá. Serei eternamente grato por tudo que vivi - ponderou.
Questionado sobre qual goleiro lhe traz mais inspiração, Carné não ficou em cima do muro ou citou mais de uma referência. Para ele, seu espelho é o alemão Manuel Neuer e tem uma explicação:
- Eu tenho o Neuer como referência por ter sido um dos caras que mais se desenvolveu na questão do goleiro ser utilizado como praticamente como um libero e é uma forma de jogar que me identifico muito - concluiu.
Marcelo Carné possui exatas 50 partidas pelo Juventude e um fato curioso foi na segunda fase da Copa do Brasil deste ano, quando a partida terminou 1x1 no tempo normal e nas penalidades o goleiro defendeu duas cobranças e ainda fez o gol.E MAIS:Presidentes de Ceará e Fortaleza concordam com início do Brasileirão em agostoTJD-RJ suspende Paulo Autuori, do Botafogo, após críticas à FerjLuxemburgo recebe alta e pode voltar a trabalhar na próxima semanaVigilância Sanitária libera Nilton Santos para jogos de Botafogo e Flu no CariocaO dia do mercado: Tevez cogita volta ao Brasil, Juve marca exames de Arthur, Dudu na mira de clube do Qatar E MAIS: