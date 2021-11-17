Cria da base, Thassio Marques comemora sequência como titular no Náutico

Titular nos últimos quatro jogos, o lateral-direito Thassio Marques emendou uma considerável sequência no time principal do Náutico em meio a reta final da Série B do Brasileirão. Cria da base do Timbu, o jovem de 20 anos de idade ganhou a posição após a contusão de Hereda e tem correspondido às expectativas do técnico Hélio dos Anjos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa última segunda-feira (15), Thassio iniciou novamente entre os titulares no triunfo contra o Sampaio Corrêa por 2 a 1 e teve boa atuação nos 90 minutos. O defensor fala sobre as oportunidades acumuladas na equipe principal e espera encerrar bem a segunda divisão nacional:

– Fico feliz pelas oportunidades recebidas pelo professor e acredito que tenho desempenhado um bom papel na lateral nesses últimos jogos. Essa sequência para mim tem sido muito importante, pois estou tendo uma minutagem boa para mostrar meu futebol. Agora, é manter o foco para terminar bem essa reta final da competição.

Com 52 pontos, o Náutico ocupa a oitava posição da tabela e não tem mais chances de acesso à elite do futebol brasileiro. Nas duas últimas rodadas da Série B, o Timbu recebe o Avaí em casa, no próximo domingo (21), e visita o Cruzeiro, no dia 28 deste mês.