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Cria da base, Guilherme Teixeira comemora dois anos de sua estreia como profissional

Meia de 22 anos tem consolidação na temporada atual; são 26 jogos como profissional frente 12 de 2019...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 14:20

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 14:20

Crédito: Patrick Floriani/Figueirense
O Figueirense está em ascensão na série B desde a chegada de Jorginho. O comandante soma 5 vitórias e 5 empates à frente da equipe pelo Furacão do Estreito e deu esperança à equipe na competição.
+ VEJA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DO FIGUEIRENSE NA TABELA DA SÉRIE B
Talismã de Jorginho, o meia Guilherme Teixeira, de 22 anos, também tem motivos para comemorar. O atleta comemorou no último domingo, 17 de janeiro, dois anos de sua estreia como atleta profissional do Figueirense. Há 3 anos e meio no Figueirense, o meia fez sua primeira partida contra o Criciúma, em duelo válido pelo Campeonato Catarinense 2019.
'Fico muito feliz com a marca. O Figueirense foi o time que abriu as portas para mim quando vim do Internacional e me deu condições para aperfeiçoar meu futebol. Eu e minha família passamos por muitas coisas durante minha carreira, só nós sabemos, então comemorar dois anos da estreia como profissional para mim é uma prova de que os esforços estão valendo a pena. Se Deus quiser vou continuar ganhando meu espaço aos poucos aqui no Figueirense. Vou trabalhar para isso', disse o jogador.
Desde a chegada de Jorginho, Guilherme Teixeira cresceu de rendimento. Com o novo comandante já são nove partidas de 11 em que esteve à disposição, todas seguidas. O número representa a maior sequência de jogos de Guilherme Teixeira como profissional. Para manter o ritmo na Série B do ano que vem e evitar o rebaixamento, Guilherme acredita no trabalho do comandante na reta final desta edição.
'Como o Jorginho fala todos os dias nos treinos, só depende de nós. Temos um elenco com qualidade e a chegada dele ajudou bastante a consolidar esta organização tática. Temos que dar tudo de nós agora. Não está nada acabado e a torcida do Figueirense não merece isso que está acontecendo. Por isso temos que correr e nos doar lá dentro de campo', finalizou o meia.
Jorginho, Guilherme Teixeira e o time do Figueirense entram em campo no próximo dia 19 de janeiro, em duelo contra o CRB válido pela 35ª rodada da Série B. A bola rola no Estádio Rei Pelé, às 19h15 (Horário de Brasília).

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