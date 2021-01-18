Cria da base, Guilherme Teixeira comemora dois anos de sua estreia como profissional

Crédito: Patrick Floriani/Figueirense

O Figueirense está em ascensão na série B desde a chegada de Jorginho. O comandante soma 5 vitórias e 5 empates à frente da equipe pelo Furacão do Estreito e deu esperança à equipe na competição.

+ VEJA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DO FIGUEIRENSE NA TABELA DA SÉRIE B

Talismã de Jorginho, o meia Guilherme Teixeira, de 22 anos, também tem motivos para comemorar. O atleta comemorou no último domingo, 17 de janeiro, dois anos de sua estreia como atleta profissional do Figueirense. Há 3 anos e meio no Figueirense, o meia fez sua primeira partida contra o Criciúma, em duelo válido pelo Campeonato Catarinense 2019.

'Fico muito feliz com a marca. O Figueirense foi o time que abriu as portas para mim quando vim do Internacional e me deu condições para aperfeiçoar meu futebol. Eu e minha família passamos por muitas coisas durante minha carreira, só nós sabemos, então comemorar dois anos da estreia como profissional para mim é uma prova de que os esforços estão valendo a pena. Se Deus quiser vou continuar ganhando meu espaço aos poucos aqui no Figueirense. Vou trabalhar para isso', disse o jogador.

Desde a chegada de Jorginho, Guilherme Teixeira cresceu de rendimento. Com o novo comandante já são nove partidas de 11 em que esteve à disposição, todas seguidas. O número representa a maior sequência de jogos de Guilherme Teixeira como profissional. Para manter o ritmo na Série B do ano que vem e evitar o rebaixamento, Guilherme acredita no trabalho do comandante na reta final desta edição.

'Como o Jorginho fala todos os dias nos treinos, só depende de nós. Temos um elenco com qualidade e a chegada dele ajudou bastante a consolidar esta organização tática. Temos que dar tudo de nós agora. Não está nada acabado e a torcida do Figueirense não merece isso que está acontecendo. Por isso temos que correr e nos doar lá dentro de campo', finalizou o meia.