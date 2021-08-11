Cria da base do Paraná, zagueiro é negociado com o Atlético-MG

Crédito: Jogador chegou ao Paraná com 11 anos para jogar no futsal do clube (Divulgação/Assessoria de Imprensa

Revelado nas categorias de base do Paraná e considerado uma das joias do Ninho da Gralha, o zagueiro Felipe Moura foi negociado com o Atlético-MG, assinando contrato de três anos com a equipe mineira. O defensor já está em Belo Horizonte e passará a integrar o time Sub-17 do Galo neste ano.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Depois de ter jogado pelo Paraná Clube, estou agora realizando mais um sonho, que é de estar jogando em um dos grandes clubes do Brasil. Antes já estava no Paraná, que é grande e agora estou aqui no Galo que é gigante - apontou Felipe Moura, garantindo estar preparado para esse novo desafio na carreira.

- Me sinto preparado para estar atuando aqui. É a realização de um sonho jogar pelo Galo. Sei que é um dos grandes e principais times do Brasil, a pressão será maior e vou encarar esse desafio da melhor maneira possível, assim como foi no Paraná e seguir dando meu máximo para conquistar os objetivos - emendou.

Felipe Moura chegou ao futsal do Tricolor da Vila quando tinha 11 anos. Todavia, o jogador se destacou pela sua estatura e logo foi chamado para atuar no campo onde demonstrou rápida evolução nas suas passagens pelas diversas categorias. Não à toa, em 2019, jogou em três categorias diferentes (Sub-15, Sub-16 e Sub-17). No ano passado, mesmo com apenas 15 anos, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e também o Campeonato Brasileiro de Aspirantes (Sub-23).