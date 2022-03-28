Cria da base do Grêmio, Tetê faz postagem sugestiva em seu perfil

Em busca de reforços já pensando na Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio pode repatriar um dos valores formados nas categorias de base, porém que não teve muito espaço na equipe principal quando de seu surgimento: o atacante Tetê.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramNas redes sociais, o jogador que pertence ao Shakhtar Donetsk e que está inativo por conta da paralisação do futebol na Ucrânia publicou uma imagem dos tempos de Imortal nas redes sociais. Algo que, na atual conjuntura, animou os seguidores gremistas do atleta de 22 anos de idade.