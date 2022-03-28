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futebol

Cria da base do Grêmio, Tetê faz postagem sugestiva em seu perfil

Jogador que tem direitos ligados ao Shakhtar Donetsk publicou foto com camisa do Imortal...

Publicado em 28 de Março de 2022 às 17:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 17:22
Em busca de reforços já pensando na Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio pode repatriar um dos valores formados nas categorias de base, porém que não teve muito espaço na equipe principal quando de seu surgimento: o atacante Tetê.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramNas redes sociais, o jogador que pertence ao Shakhtar Donetsk e que está inativo por conta da paralisação do futebol na Ucrânia publicou uma imagem dos tempos de Imortal nas redes sociais. Algo que, na atual conjuntura, animou os seguidores gremistas do atleta de 22 anos de idade.
Em palavras ditas ao portal 'ge', o Vice-Presidente de Futebol do clube, Denis Abrahão, admitiu que existe o interesse do Grêmio na contratação que ocorreria em regime de empréstimo. Todavia, não deixou de pontuar que considera a possibilidade "muito complicada" onde o potencial de mercado seria um dos claros elementos complicadores.
O Benfica já chegou a manifestar interesse em contar com os serviços de Tetê, mas as conversas acabaram não chegando aos estágios mais avançados. Porém, outros clubes do mercado europeu também o observam, algo que diminuiria o potencial de competitividade do Imortal nas conversas para repatriar Tetê.
Crédito: Foto:RodrigoFatturi/Grêmio

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