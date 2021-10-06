Cria da base do Grêmio, Bobsin volta a ser relacionado após 2 meses

Atuando pela última vez em 31 de julho contra o Red Bull Bragantino, Victor Bobsin está há cerca de dois meses sem entrar em campo pelo Grêmio. Em busca de uma oportunidade com o técnico Luiz Felipe Scolari, o volante de 21 anos trabalha diariamente para conseguir um lugar no time titular do tricolor quando for acionado pela comissão técnica. O volante renovou seu contrato com o Grêmio até o final da temporada de 2022 e, mesmo com propostas do mercado no futebol internacional - como de times da Dinamarca e dos Estados Unidos -, o camisa 50 optou por seguir no clube gaúcho, do qual é torcedor declarado. A diretoria do tricolor trabalhou pela ampliação do vínculo com o atleta exatamente para evitar o assédio de equipes do exterior à jovem promessa das categorias de base. Sem Bobsin em campo, o Grêmio não vem acumulando bons resultados. A última derrota foi em casa para um adversário direto na briga contra o rebaixamento. O clube foi eliminado da Copa do Brasil com goleada por 6 a 0 no agregado para o Flamengo e segue com dificuldades de sair do Z4 da Série A do Campeonato Brasileiro.