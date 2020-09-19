Cria da base alvinegra, Luis Verdini destaca títulos pelo Botafogo

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Hoje destaque no futebol tailandês, Luis Verdini acostumou-se a levantar troféus. Ao lado de Igor Rabello, Marcinho e outros jogadores revelados pelo Botafogo nos últimos anos, o zagueiro sagrou-se campeão carioca três vezes, venceu o torneio Otávio Pinto Guimarães e conquistou também a Spax Cup, na Alemanha, pelo Alvinegro. Com 25 anos e defendendo atualmente o Chiangmai FC, o jogador fala sobre a importância dos títulos conquistados para a sua carreira.

- Ter vestido a camisa do Botafogo por mais de uma década me deixa bastante orgulhoso. Trilhar uma trajetória vencedora por essa agremiação inevitavelmente acelera a sua maturação como atleta. Lembro de cada troféu levantado, de cada final vencida. Surgi para o futebol e fiz muitos amigos ali. Foi um período realmente especial - afirmou.

Verdini chegou à Tailândia em 2017 e está inteiramente adaptado ao país. Mesmo à distância, tenta acompanhar o futebol brasileiro e em especial o ex-clube. Segundo o defensor, o laço afetivo construído durante anos ainda se faz presente.