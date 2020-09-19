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futebol

Cria da base alvinegra, Luis Verdini destaca títulos pelo Botafogo

Zagueiro, atualmente no futebol tailandês, relembra títulos conquistados no Glorioso...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 16:01

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 16:01
Crédito: Divulgação
Hoje destaque no futebol tailandês, Luis Verdini acostumou-se a levantar troféus. Ao lado de Igor Rabello, Marcinho e outros jogadores revelados pelo Botafogo nos últimos anos, o zagueiro sagrou-se campeão carioca três vezes, venceu o torneio Otávio Pinto Guimarães e conquistou também a Spax Cup, na Alemanha, pelo Alvinegro. Com 25 anos e defendendo atualmente o Chiangmai FC, o jogador fala sobre a importância dos títulos conquistados para a sua carreira.
- Ter vestido a camisa do Botafogo por mais de uma década me deixa bastante orgulhoso. Trilhar uma trajetória vencedora por essa agremiação inevitavelmente acelera a sua maturação como atleta. Lembro de cada troféu levantado, de cada final vencida. Surgi para o futebol e fiz muitos amigos ali. Foi um período realmente especial - afirmou.
Verdini chegou à Tailândia em 2017 e está inteiramente adaptado ao país. Mesmo à distância, tenta acompanhar o futebol brasileiro e em especial o ex-clube. Segundo o defensor, o laço afetivo construído durante anos ainda se faz presente.
- Os profissionais que atuam no exterior geralmente ficam ávidos por notícias do Brasil e comigo não é diferente. Como sou atleta, naturalmente me interesso muito pelas informações esportivas e fico sempre na torcida por um bom resultado da equipe - finalizou.

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