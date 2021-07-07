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Crespo volta ao comando do São Paulo em busca de vitória para trazer tranquilidade

Técnico argentino retorna ao banco de reservas depois de período isolado tratando infecção por Covid-19. Em três jogos que ele ficou fora, foram dois empates e uma derrota...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 07:00
Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc
O duelo entre Internacional e São Paulo marca a volta do técnico Hernán Crespo ao comando do Tricolor depois de se recuperar da Covid-19. Diagnosticado com a doença no dia 26 de junho, o treinador ficou de fora da rotina de treinos e consequentemente das partidas do Tricolor paulista.
> GALERIA: Paulinho Boia, Junior Tavares… Confira os jogadores que estão emprestados pelo São Paulo
Ao longo do seu período afastado, o São Paulo disputou três partidas, todas sob o comando do auxiliar Juan Branda. Empates contra Ceará (1x1) e Corinthians (0x0), fora de casa, e derrota para o Red Bull Bragantino (2x1), no Morumbi, no último domingo.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos Logo no seu primeiro treino após o retorno, Crespo já teve que encarar uma turbulência. A diretoria são-paulina se reuniu com a comissão técnica e cobrou uma reação do elenco nas próximas partidas. Ele segue tendo o apoio da diretoria, mas uma recuperação no Brasileirão é essencial para uma tranquilidade nos arredores do CT da Barra Funda.
Na 17ª posição do Campeonato Brasileiro, com apenas cinco pontos, o Tricolor quer uma boa sequência de resultados para ganhar moral até as oitavas de final da Libertadores, contra o Racing-ARG, no próximo dia 13 de julho.
Até aqui, Crespo comandou o São Paulo em 32 jogos, com 15 vitórias, 11 empates e apenas seis derrotas, um aproveitamento de 60%. Ele espera melhorar os seus números e também a moral do time contra o Colorado.

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