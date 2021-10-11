Crespo volta a deixar Orejuela fora da lista do São Paulo e deve improvisar mais uma vez na lateral

Crédito: Rubens Chiri/ saopaulofc.net

O lateral-direito Orejuela tem ficado fora da lista de jogadores relacionados pelo técnico Hernán Crespo com frequência. Apesar de ter se recuperado recentemente de um estiramento na coxa esquerda, precisando aprimorar a forma física, alguns problemas de comportamento também colaboraram para um cenário incômodo dentro do clube.

O colombiano soma apenas oito partidas com a camisa tricolor e não atua desde o dia 7 de agosto, quando entrou no fim da vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR. Mesmo com a saída de Daniel Alves, ele pouco foi aproveitado pelo treinador.

A situação é cada vez mais delicada e até mesmo o agente do jogador, Vinícius Prates, em entrevista ao "GE" criticou Crespo, acusando o treinador de "queimar" o atleta. O jogador não viajou para Cuiabá e Igor Gomes deve ser, novamente, improvisado.

- É um jogador que era de seleção colombiana e o Crespo arquivou ele. Tirou total a confiança do jogador. Com a manutenção do Crespo é quase impossível ele ficar no São Paulo. O São Paulo fez o investimento e nós escolhemos a ir para o São Paulo. Nosso problema não é com o São Paulo, mas sim com o treinador - disse Prates.