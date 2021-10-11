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Crespo volta a deixar Orejuela fora da lista do São Paulo e deve improvisar mais uma vez na lateral

Colombiano não viajou para Cuiabá e Igor Gomes deve ser o escolhido para a lateral...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 08:00

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri/ saopaulofc.net
O lateral-direito Orejuela tem ficado fora da lista de jogadores relacionados pelo técnico Hernán Crespo com frequência. Apesar de ter se recuperado recentemente de um estiramento na coxa esquerda, precisando aprimorar a forma física, alguns problemas de comportamento também colaboraram para um cenário incômodo dentro do clube.
O colombiano soma apenas oito partidas com a camisa tricolor e não atua desde o dia 7 de agosto, quando entrou no fim da vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR. Mesmo com a saída de Daniel Alves, ele pouco foi aproveitado pelo treinador.
A situação é cada vez mais delicada e até mesmo o agente do jogador, Vinícius Prates, em entrevista ao "GE" criticou Crespo, acusando o treinador de "queimar" o atleta. O jogador não viajou para Cuiabá e Igor Gomes deve ser, novamente, improvisado.
- É um jogador que era de seleção colombiana e o Crespo arquivou ele. Tirou total a confiança do jogador. Com a manutenção do Crespo é quase impossível ele ficar no São Paulo. O São Paulo fez o investimento e nós escolhemos a ir para o São Paulo. Nosso problema não é com o São Paulo, mas sim com o treinador - disse Prates.
O colombiano chegou ao clube no início da temporada e o Tricolor desembolsou 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,7 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta. Ele trabalhou normalmente no CT da Barra Funda no sábado (9) e domingo (10). No entanto, está fora do jogo contra o Cuiabá, hoje, às 20h.

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