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Crespo visita o CT da Barra Funda e se despede de elenco do São Paulo; Casares agradece treinador

Ex-treinador do São Paulo foi ao centro de treinamento para se despedir dos jogadores e funcionários do clube. Em suas redes sociais, Julio Casares se despediu do técnico...
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Publicado em 

15 out 2021 às 15:50

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 15:50

Crédito: Reprodução/Instagram @juliocasares_sp
Nesta sexta-feira (15), o São Paulo recebeu a visita de Hernán Crespo e sua comissão no CT da Barra Funda. Os argentinos foram se despedir do clube após o treinador acertar um acordo com o clube para o fim de seu contrato.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Em suas redes sociais, o presidente do Tricolor, Julio Casares, contou sobre a visita do treinador, que ocorreu durante o almoço. O dirigente se despediu de Hernán Crespo, a quem se referiu como amigo, e agradeceu o trabalho do argentino pelo clube.
- Hoje foi um dia de muita emoção! Durante o almoço, foi o momento de dizer até logo para Hernán Crespo. Primeiro, é preciso agradecer por todo o empenho e pelo trabalho desenvolvido no nosso amado São Paulo Futebol Clube, trabalho esse que culminou na conquista do Campeonato Paulista. Triunfo importante para a nossa história, afinal, eram 16 anos sem levantar essa taça. Mas, também, é importante ressaltar que além de seu talento inconteste no futebol, Crespo é um craque fora das quatro linhas. Um ser humano espetacular, um amigo que o futebol me deu. Muito obrigado, Hernán - publicou Casares.
O treinador aproveitou para se despedir dos atletas que comandou em sua passagem pelo Tricolor e conhecer o seu sucessor, Rogério Ceni. Hernán Crespo deixa o comando do São Paulo com 53 jogos disputados, somando 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas, um aproveitamento de 57,23% dos pontos disputados.

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