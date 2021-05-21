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futebol

Crespo vê concentração como ponto positivo do São Paulo: 'Jogo de xadrez'

Treinador do Tricolor analisou a partida sem gols diante do Palmeiras e elogiou alguns aspectos dos seus comandados no Allianz Parque...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 01:18

LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 01:18
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O técnico Hernán Crespo saiu satisfeito do empate sem gols entre Palmeiras e São Paulo, pela ida da final do Campeonato Paulista, no Allianz Parque.
ATUAÇÕES: Tiago Volpi faz boas defesas e São Paulo garante empate contra o Palmeiras no Allianz Parque
Para o treinador, seria um confronto bastante difícil na casa do rival e, considerando as circunstâncias, a igualde no placar não foi tão ruim. Vale ressaltar que ele perdeu Daniel Alves e Benítez ainda no primeiro tempo, ambos com lesões.
VEJA COMO ESTÁ A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA - Acredito que o jogo foi muito equilibrado, planejamos isso. Era um jogo de xadrez. Sabemos que é muito difícil jogar aqui contra o atual campeão da Libertadores e do Paulistão. Vir jogar aqui na final, ver os atletas em alto nível, jogando de maneira dinâmica, com muita concentração, é uma ótima situação - afirmou o comandante em entrevista coletiva.
Sobre os atletas lesionados, o treinador preferiu não colocar o calendário apertado como culpado. Para ele, são situações que é preciso saber conviver. - Neste momento, qualquer coisa que eu fale aqui não quero que vire desculpa. Mas é um fato, o calendário é assim. Vamos jogar uma final no Morumbi, vamos ver como os atletas estarão nesses dois dias. Sabemos da dificuldade, mas a situação é essa e convivemos com ela - finalizou.
Agora, o São Paulo se prepara para a grande final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, no próximo domingo, às 16h, no Morumbi. Quem ganhar, será o campeão. Novo empate leva a disputa para as penalidades máximas.

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