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Crespo valoriza vitória e fala sobre conversa com diretoria do São Paulo: 'Acreditamos no trabalho'

Técnico mantém pés no chão mesmo com triunfo sobre o Internacional. Argentino também destacou a confiança da diretoria em seu trabalho no comando do Tricolor...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 00:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2021 às 00:35
O São Paulo venceu a primeira no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Internacional, por 2 a 0, no Beira-Rio, pela 10ª rodada da competição.
ATUAÇÕES: Rigoni dá show, Igor Gomes faz golaço e São Paulo vence sua primeira partida no Brasileirão
Apesar do triunfo, que tirou o time da zona de rebaixamento, o técnico Hernán Crespo manteve os pés no chão, mas não deixou de valorizar a vitória em Porto Alegre, onde o São Paulo não vencia há sete anos.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO - Antes do período da Covid-19, teve o período de dúvida se estava ou não. Estive fora por 20 dias neste mês, é muito. Trabalhar assim é muito difícil para os atletas e perdemos muito tempo. Agora temos que recuperar o tempo perdido para tentarmos nos recuperar na tabela - disse o treinador.
Crespo também falou sobre a conversa que teve com o diretoria são-paulina na segunda-feira e destacou a confiança mútua na relação entre comissão técnica e a alta cúpula do futebol do São Paulo. - Na reunião com os dirigentes, normalmente temos um diálogo constante, desta vez não foi exceção. Sabemos que a situação é difícil e continua, mas acreditamos no trabalho, na união de todos. É um momento complicado, situação de Covid-19 complicada - finalizou.

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