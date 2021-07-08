Crespo valoriza vitória e fala sobre conversa com diretoria do São Paulo: 'Acreditamos no trabalho'

O São Paulo venceu a primeira no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Internacional, por 2 a 0, no Beira-Rio, pela 10ª rodada da competição.

ATUAÇÕES: Rigoni dá show, Igor Gomes faz golaço e São Paulo vence sua primeira partida no Brasileirão

Apesar do triunfo, que tirou o time da zona de rebaixamento, o técnico Hernán Crespo manteve os pés no chão, mas não deixou de valorizar a vitória em Porto Alegre, onde o São Paulo não vencia há sete anos.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO - Antes do período da Covid-19, teve o período de dúvida se estava ou não. Estive fora por 20 dias neste mês, é muito. Trabalhar assim é muito difícil para os atletas e perdemos muito tempo. Agora temos que recuperar o tempo perdido para tentarmos nos recuperar na tabela - disse o treinador.