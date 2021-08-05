Crespo valoriza temporada do São Paulo: 'A situação é quase perfeita'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

A classificação do São Paulo às quartas de final da Copa do Brasil após a vitória sobre o Vasco por 2 a 1, em São Januário, foi motivo de felicidade para Hernán Crespo. Para o técnico do Tricolor, a equipe vem muito bem na temporada, que para ele é 'quase perfeita' até aqui. - Parabenizo o elenco, porque não é fácil ser competitivo em todas as competições. Muitas eventualidades aconteceram no Brasileirão. Estamos em uma situação que não merecemos, mas continuamos a lutar. Acho que até aqui a situação é quase perfeita - afirmou o argentino, em entrevista coletiva.

Apesar da má situação no Campeonato Brasileiro, onde o time é o 17º colocado, na zona de rebaixamento, Crespo fez questão de avisar que tentará chegar o mais alto possível na competição e parabenizou os jogadores.

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CONFIRA O CHAVEAMENTO E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASIL- Gosto de disputar todos os campeonatos, minha paixão é o futebol, quero ganhar sempre. Ganhar não é nunca fácil, mas vamos tentar sempre chegar o mais alto possível. Ver chegar agosto e ainda sermos competitivos em tudo é uma grande felicidade. Quero parabenizar todo o grupo de trabalho - finalizou.