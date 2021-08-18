Crespo valoriza Libertadores do São Paulo: 'Chegamos a uma instância depois de cinco anos'

Crédito: Staff Images/Conmebol

O São Paulo foi goleado pelo Palmeiras por 3 a 0, no Allianz Parque, e deu adeus a Libertadores nas quartas de final. Apesar do resultado frustrante, o técnico do Tricolor, Hernán Crespo, valorizou a campanha da equipe na competição continental. - É difícil falar depois de uma eliminação, de um 3 a 0 contra um rival como o Palmeiras, mas acredito que chegamos a uma instância que o clube não chegava havia cinco anos. Todos sabemos que estamos em um período de reconstrução. Ninguém quer sair de uma competição como a Libertadores, mas devemos aceitar a realidade - disse, em entrevista coletiva.

A última melhor campanha do São Paulo na Libertadores aconteceu em 2016, quando o Tricolor saiu nas semifinais para o Atlético Nacional (COL), clube que se tornaria campeão da competição. Agora, o Tricolor tem pela frente o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Crespo falou sobre esses desafios.

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GALERIA> Vai vender alguém? Veja o valor de mercado dos jogadores do São Paulo- O único jeito que conheço é trabalho. A única moeda que paga realmente. Então, é trabalhar, começar a trabalhar, pensar no Brasileirão, nas quartas de final da Copa do Brasil. É o único jeito que eu conheço na minha vida - finalizou.