Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Crespo valoriza Libertadores do São Paulo: 'Chegamos a uma instância depois de cinco anos'
futebol

Crespo valoriza Libertadores do São Paulo: 'Chegamos a uma instância depois de cinco anos'

Treinador admitiu frustração em eliminação nas quartas de final para o Palmeiras, mas analisou de forma positiva a campanha do Tricolor na competição continental...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 11:00
Crédito: Staff Images/Conmebol
O São Paulo foi goleado pelo Palmeiras por 3 a 0, no Allianz Parque, e deu adeus a Libertadores nas quartas de final. Apesar do resultado frustrante, o técnico do Tricolor, Hernán Crespo, valorizou a campanha da equipe na competição continental. - É difícil falar depois de uma eliminação, de um 3 a 0 contra um rival como o Palmeiras, mas acredito que chegamos a uma instância que o clube não chegava havia cinco anos. Todos sabemos que estamos em um período de reconstrução. Ninguém quer sair de uma competição como a Libertadores, mas devemos aceitar a realidade - disse, em entrevista coletiva.
A última melhor campanha do São Paulo na Libertadores aconteceu em 2016, quando o Tricolor saiu nas semifinais para o Atlético Nacional (COL), clube que se tornaria campeão da competição. Agora, o Tricolor tem pela frente o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Crespo falou sobre esses desafios.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Vai vender alguém? Veja o valor de mercado dos jogadores do São Paulo- O único jeito que conheço é trabalho. A única moeda que paga realmente. Então, é trabalhar, começar a trabalhar, pensar no Brasileirão, nas quartas de final da Copa do Brasil. É o único jeito que eu conheço na minha vida - finalizou.
O São Paulo entra em campo no próximo domingo (22), quando encara o Sport, às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados