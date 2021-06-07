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futebol

Crespo testa negativo para a Covid-19 e volta a comandar o São Paulo

Técnico argentino teve sintomas de gripe na última semana, ficou fora na derrota contra o Atlético-GO, mas retorna diante do 4 de Julho-PI pela Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 14:35

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 14:35

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo
O São Paulo contará com um retorno no banco de reservas. O técnico Hernán Crespo, que esteve afastado do time por estar gripado, testou negativo para a Covid-19 em três dias diferentes e estará na beira do campo contra o 4 de Julho-PI, pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta terça, às 19h, no Morumbi.
VEJA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE AS PARTIDAS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O argentino não viajou com a delegação para Goiânia, onde o São Paulo foi derrotado por 2 a 0 para o Atlético-GO, pelo Brasileirão, por estar com sintomas de gripe. Juan Branda, seu auxiliar, dirigiu o Tricolor na derrota.
CONHEÇA O APLICATIVO DO LANCE! Crespo fez exames na quinta-feira, no domingo e nesta segunda-feira. Como todos deram negativo, ele está liberado para voltar ao banco de reservas. A tendência é que o treinador escale o time titular para reverter o resultado negativo na ida, quando perdeu por 3 a 2 com os reservas. O São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Se ganhar por apenas um gol, a decisão via para as penalidades máximas. Um empate e logicamente uma derrota, elimina o clube da Copa do Brasil.

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