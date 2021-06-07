Crespo testa negativo para a Covid-19 e volta a comandar o São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo

O São Paulo contará com um retorno no banco de reservas. O técnico Hernán Crespo, que esteve afastado do time por estar gripado, testou negativo para a Covid-19 em três dias diferentes e estará na beira do campo contra o 4 de Julho-PI, pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta terça, às 19h, no Morumbi.

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O argentino não viajou com a delegação para Goiânia, onde o São Paulo foi derrotado por 2 a 0 para o Atlético-GO, pelo Brasileirão, por estar com sintomas de gripe. Juan Branda, seu auxiliar, dirigiu o Tricolor na derrota.