Crespo testa negativo para a Covid-19 e volta a comandar o São Paulo

O São Paulo contará com um retorno no banco de reservas. O técnico Hernán Crespo, que esteve afastado do time por estar gripado, testou negativo para a Covid-19 em três dias diferentes e estará na beira do campo contra o 4 de Julho-PI, pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta terça, às 19h, no Morumbi.
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O argentino não viajou com a delegação para Goiânia, onde o São Paulo foi derrotado por 2 a 0 para o Atlético-GO, pelo Brasileirão, por estar com sintomas de gripe. Juan Branda, seu auxiliar, dirigiu o Tricolor na derrota.
CONHEÇA O APLICATIVO DO LANCE! Crespo fez exames na quinta-feira, no domingo e nesta segunda-feira. Como todos deram negativo, ele está liberado para voltar ao banco de reservas. A tendência é que o treinador escale o time titular para reverter o resultado negativo na ida, quando perdeu por 3 a 2 com os reservas. O São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Se ganhar por apenas um gol, a decisão via para as penalidades máximas. Um empate e logicamente uma derrota, elimina o clube da Copa do Brasil.