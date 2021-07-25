Crespo tem missão no São Paulo diante do Flamengo; entenda

O São Paulo enfrenta o Flamengo, neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para o técnico Hernán Crespo e os jogadores do Tricolor, a partida terá uma missão especial: manter a série invicta contra o adversário carioca. O clube do Morumbi não perde para o Flamengo desde julho de 2017, quando saiu derrotado por 2 a 0, no Rio de Janeiro. De lá para cá, foram nove partidas, com seis vitórias e três empates.
De quebra, uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil vencendo as duas partidas e carimbando a faixa de campeão brasileiro do Rubro-Negro em pleno Morumbi, na última rodada da competição e conseguindo a vaga na fase de grupos da Libertadores dessa temporada.
Ao longo dessa série invicta, já passaram pelo comando do São Paulo cinco treinadores: Dorival Junior, Diego Aguirre, Cuca, Fernando Diniz e Marcos Vizolli. Nenhum deles foi derrotado pelo Flamengo dirigindo o Tricolor paulista. Sendo assim, Crespo tem a missão de manter essa escrita.
GALERIA Já dura quatro anos! Relembre a série invicta do São Paulo contra o Flamengo
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!No entanto, o adversário do São Paulo vive bom momento. Após a saída de Rogério Ceni, Renato Gaúcho assumiu o Flamengo e em dois jogos, fez 5 a 0 no Bahia, no Brasileirão e venceu o Defensa y Justicia-ARG, ex-clube de Crespo, por 4 a 1, na Libertadores. Ou seja, nove gols marcados e um sofrido em dois jogos.
Com uma equipe alternativa, o São Paulo terá uma missão difícil pela frente, mas nada que já não tenha vivido contra o Rubro-Negro. A invencibilidade continuará? Vamos saber a resposta a partir de amanhã à tarde.
RELEMBRE A SÉRIE INVICTA DO SÃO PAULO CONTRA O FLAMENGO22/10/2017 - São Paulo 2 x 0 Flamengo (Morumbi) - Brasileirão - Dorival Junior18/07/2018 - Flamengo 0 x 1 São Paulo (Maracanã) - Brasileirão - Diego Aguirre04/11/2018 - São Paulo 2 x 2 Flamengo (Morumbi) - Brasileirão - Diego Aguirre05/05/2019 - São Paulo 1 x 1 Flamengo (Morumbi) - Brasileirão - Cuca28/09/2019 - Flamengo 0 x 0 São Paulo (Maracanã) - Brasileirão - Diniz01/11/2020 - Flamengo 1 x 4 São Paulo (Maracanã) - Brasileirão - Diniz11/11/2020 - Flamengo 1 x 2 São Paulo (Maracanã) - Copa do Brasil - Diniz18/11/2020 - São Paulo 3 x 0 Flamengo (Morumbi) - Copa do Brasil - Diniz25/02/2021 - São Paulo 2 x 1 Flamengo (Morumbi) - Brasileirão - Marcos Vizolli