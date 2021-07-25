Crespo tem missão no São Paulo diante do Flamengo; entenda

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

O São Paulo enfrenta o Flamengo, neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para o técnico Hernán Crespo e os jogadores do Tricolor, a partida terá uma missão especial: manter a série invicta contra o adversário carioca. O clube do Morumbi não perde para o Flamengo desde julho de 2017, quando saiu derrotado por 2 a 0, no Rio de Janeiro. De lá para cá, foram nove partidas, com seis vitórias e três empates.

De quebra, uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil vencendo as duas partidas e carimbando a faixa de campeão brasileiro do Rubro-Negro em pleno Morumbi, na última rodada da competição e conseguindo a vaga na fase de grupos da Libertadores dessa temporada.

Ao longo dessa série invicta, já passaram pelo comando do São Paulo cinco treinadores: Dorival Junior, Diego Aguirre, Cuca, Fernando Diniz e Marcos Vizolli. Nenhum deles foi derrotado pelo Flamengo dirigindo o Tricolor paulista. Sendo assim, Crespo tem a missão de manter essa escrita.

GALERIA Já dura quatro anos! Relembre a série invicta do São Paulo contra o Flamengo

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> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!No entanto, o adversário do São Paulo vive bom momento. Após a saída de Rogério Ceni, Renato Gaúcho assumiu o Flamengo e em dois jogos, fez 5 a 0 no Bahia, no Brasileirão e venceu o Defensa y Justicia-ARG, ex-clube de Crespo, por 4 a 1, na Libertadores. Ou seja, nove gols marcados e um sofrido em dois jogos.

Com uma equipe alternativa, o São Paulo terá uma missão difícil pela frente, mas nada que já não tenha vivido contra o Rubro-Negro. A invencibilidade continuará? Vamos saber a resposta a partir de amanhã à tarde.