Crespo tem dúvidas para escalar o São Paulo contra o Juventude

O São Paulo treinou nesta sexta-feira (27), no CT da Barra Funda, em preparação para encarar o Juventude, neste domingo (29), às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E o técnico Hernán Crespo ainda tem dúvidas na escalação da equipe. Isso porque a dupla Wellington e Marquinhos, apesar de estarem evoluindo na recuperação de lesões, ainda não é presença certa na partida diante dos gaúchos. Outros jogadores que serão desfalques são o zagueiro Arboleda, com lesão na coxa e o volante William, que passou por artroscopia no joelho.