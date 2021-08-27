Crespo tem dúvidas para escalar o São Paulo contra o Juventude

O São Paulo treinou nesta sexta-feira (27), no CT da Barra Funda, em preparação para encarar o Juventude, neste domingo (29), às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E o técnico Hernán Crespo ainda tem dúvidas na escalação da equipe. Isso porque a dupla Wellington e Marquinhos, apesar de estarem evoluindo na recuperação de lesões, ainda não é presença certa na partida diante dos gaúchos. Outros jogadores que serão desfalques são o zagueiro Arboleda, com lesão na coxa e o volante William, que passou por artroscopia no joelho.
Outro desfalque certo é o volante Liziero, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Luan e Nestor devem formar a dupla de volantes. Sendo assim, uma possível escalação tem: Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Daniel Alves, Luan, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo; Rigoni e Pablo.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROO elenco do São Paulo tem mais um treinamento neste sábado pela manhã, antes de viajar para Caxias do Sul, na parte da tarde. A equipe está na 12ª posição, com 22 pontos conquistados.