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futebol

Crespo tem 'boa dor de cabeça' para montar ataque do São Paulo

Pablo e Vitor Bueno foram destaques nas últimas partidas pelo Campeonato Brasileiro e brigam por vaga no setor ofensivo para o duelo diante do Palmeiras, pela Libertadores...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2021 às 10:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O técnico do São Paulo, Hernán Crespo viu nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, nas vitórias sobre Athletico-PR e Grêmio, ambas por 2 a 1, dois atacantes contestados pela torcida jogarem bem e marcarem gols: Pablo e Vitor Bueno. Sendo assim, a dupla coloca uma 'boa dor de cabeça' para o treinador resolver quem escalar para a partida contra o Palmeiras, nesta terça-feira (17), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Vale ressaltar que o Tricolor precisa balançar a rede, já que um empate sem gols classifica o rival.
Pablo teve atuação de destaque no triunfo sobre o Athletico-PR, seu ex-time, quando marcou os dois gols da equipe na vitória por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. O camisa nove, inclusive, é o artilheiro do São Paulo na temporada, com 12 gols marcados. Poupado contra o Grêmio, no último sábado, ficou no banco de reservas e deve ser a escolha de Crespo no Choque-Rei. Já Vitor Bueno quebrou um jejum de mais de um mês sem marcar, quando balançou as redes na vitória sobre o Grêmio, no último sábado. Além do gol marcado, o camisa 12 se movimentou bem e criou outras oportunidades de tento para o São Paulo. 
Na temporada, o jogador tem seis gols marcados e é o terceiro artilheiro do São Paulo, empatado com Gabriel Sara e Luciano, que está lesionado. Somente Rigoni, com sete, e Pablo, com 12, superam Vitor Bueno na estatística. Resta saber quem Crespo escalará no ataque para o duelo mais importante do ano até o momento. 

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