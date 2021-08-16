Crespo tem 'boa dor de cabeça' para montar ataque do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O técnico do São Paulo, Hernán Crespo viu nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, nas vitórias sobre Athletico-PR e Grêmio, ambas por 2 a 1, dois atacantes contestados pela torcida jogarem bem e marcarem gols: Pablo e Vitor Bueno. Sendo assim, a dupla coloca uma 'boa dor de cabeça' para o treinador resolver quem escalar para a partida contra o Palmeiras, nesta terça-feira (17), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Vale ressaltar que o Tricolor precisa balançar a rede, já que um empate sem gols classifica o rival.

Pablo teve atuação de destaque no triunfo sobre o Athletico-PR, seu ex-time, quando marcou os dois gols da equipe na vitória por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. O camisa nove, inclusive, é o artilheiro do São Paulo na temporada, com 12 gols marcados. Poupado contra o Grêmio, no último sábado, ficou no banco de reservas e deve ser a escolha de Crespo no Choque-Rei. Já Vitor Bueno quebrou um jejum de mais de um mês sem marcar, quando balançou as redes na vitória sobre o Grêmio, no último sábado. Além do gol marcado, o camisa 12 se movimentou bem e criou outras oportunidades de tento para o São Paulo.